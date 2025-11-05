BiržaDEX+
Reāllaika Agent DORA cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika AD uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati AD cenas tendenci MEXC.Reāllaika Agent DORA cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika AD uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati AD cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par AD

AD Cenas informācija

Kas ir AD

AD Oficiālā tīmekļa vietne

AD Tokenomika

AD Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Agent DORA logotips

Agent DORA Cena (AD)

Nav sarakstā

1 AD uz USD reāllaika cena:

--
----
0.00%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Agent DORA (AD) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 11:42:40 (UTC+8)

Agent DORA (AD) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00167666
$ 0.00167666$ 0.00167666

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Agent DORA (AD) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā AD tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. AD visu laiku augstākā cena ir $ 0.00167666, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā AD ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -- pēdējo 24 stundu laikā un par 0.00% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Agent DORA (AD) tirgus informācija

$ 11.95K
$ 11.95K$ 11.95K

--
----

$ 11.95K
$ 11.95K$ 11.95K

999.40M
999.40M 999.40M

999,400,776.823176
999,400,776.823176 999,400,776.823176

Pašreizējais Agent DORA tirgus maksimums ir $ 11.95K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. AD apjoms apgrozībā ir 999.40M ar kopējo apjomu 999400776.823176. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 11.95K.

Agent DORA (AD) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Agent DORA uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Agent DORA uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Agent DORA uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Agent DORA uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0--
30 dienas$ 0-14.69%
60 dienas$ 0-22.85%
90 dienas$ 0--

Kas ir Agent DORA (AD)?

Agent DORA is the Onchain Agnostic AI Agent of Griffain Engine, fondly called as the Google of Griffain, for its effective On-Chain agnostic search and trading. $AD is the ticker and the AI Meme of Agent DORA, created by the community members of Agent DORA to act as parody and showcase the true potential and capabilities of Agent DORA to Crypto and global audience, to bring in exponential value proposition and attention to Griffain Platform

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Agent DORA (AD) resurss

Oficiālā interneta vietne

Agent DORA cenas prognoze (USD)

Kāda būs Agent DORA (AD) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Agent DORA (AD) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Agent DORA prognozes.

Apskati Agent DORA cenas prognozi!

AD uz vietējām valūtām

Agent DORA (AD) tokenomika

Agent DORA (AD) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par AD tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Agent DORA (AD)

Kāda ir Agent DORA (AD) vērtība šodien?
Reāllaika AD cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā AD uz USD cena?
Pašreizējā AD uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Agent DORA tirgus maksimums?
AD tirgus maksimums ir $ 11.95K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir AD apjoms apgrozībā?
AD apjoms apgrozībā ir 999.40M USD.
Kāda bija AD vēsturiski augstākā cena?
AD sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00167666 USD apmērā.
Kāda bija AD vēsturiski zemākā cena?
AD sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir AD tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu AD tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai AD šogad kāps augstāk?
AD cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati AD cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 11:42:40 (UTC+8)

Agent DORA (AD) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

