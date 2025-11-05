BiržaDEX+
Reāllaika Agent Daredevil cena šodien ir 0.00032231 USD. Seko līdzi reāllaika DARE uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati DARE cenas tendenci MEXC.

Agent Daredevil Cena (DARE)

1 DARE uz USD reāllaika cena:

$0.00032231
-10.00%1D
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
Agent Daredevil (DARE) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:10:59 (UTC+8)

Agent Daredevil (DARE) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00030184
24h zemākā
$ 0.00036904
24h augstākā

$ 0.00030184
$ 0.00036904
$ 0.00080996
$ 0.00007769
+4.12%

-10.02%

-15.17%

-15.17%

Agent Daredevil (DARE) reāllaika cena ir $0.00032231. Pēdējo 24 stundu laikā DARE tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00030184 līdz augstākajai $ 0.00036904, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. DARE visu laiku augstākā cena ir $ 0.00080996, savukārt zemākā - $ 0.00007769.

Īstermiņa veiktspējas ziņā DARE ir mainījies par +4.12% pēdējā stundā, par -10.02% pēdējo 24 stundu laikā un par -15.17% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Agent Daredevil (DARE) tirgus informācija

$ 172.01K
--
$ 324.55K
530.00M
1,000,000,000.0
Pašreizējais Agent Daredevil tirgus maksimums ir $ 172.01K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. DARE apjoms apgrozībā ir 530.00M ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 324.55K.

Agent Daredevil (DARE) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Agent Daredevil uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Agent Daredevil uz USD bija $ +0.0002255034.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Agent Daredevil uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Agent Daredevil uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-10.02%
30 dienas$ +0.0002255034+69.96%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir Agent Daredevil (DARE)?

Agent Daredevil is a commercial decentralized application (dApp) created to hyper-gamify brands and businesses through competitive gaming and sports. The platform is powered by an Agent Stack and NPC framework that enables intelligent analysis, autonomous escrow, and authentication. By combining gamification mechanics with AI-driven automation, Agent Daredevil provides tools for enhancing user engagement, securing digital interactions, and supporting scalable use cases for both enterprises and communities in the Web3 ecosystem.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Agent Daredevil cenas prognoze (USD)

Kāda būs Agent Daredevil (DARE) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Agent Daredevil (DARE) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Agent Daredevil prognozes.

Apskati Agent Daredevil cenas prognozi!

DARE uz vietējām valūtām

Agent Daredevil (DARE) tokenomika

Agent Daredevil (DARE) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par DARE tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Agent Daredevil (DARE)

Kāda ir Agent Daredevil (DARE) vērtība šodien?
Reāllaika DARE cena USD ir 0.00032231 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā DARE uz USD cena?
Pašreizējā DARE uz USD cena ir $ 0.00032231. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Agent Daredevil tirgus maksimums?
DARE tirgus maksimums ir $ 172.01K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir DARE apjoms apgrozībā?
DARE apjoms apgrozībā ir 530.00M USD.
Kāda bija DARE vēsturiski augstākā cena?
DARE sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00080996 USD apmērā.
Kāda bija DARE vēsturiski zemākā cena?
DARE sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00007769 USD.
Kāds ir DARE tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu DARE tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai DARE šogad kāps augstāk?
DARE cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati DARE cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:10:59 (UTC+8)

Agent Daredevil (DARE) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

