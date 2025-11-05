BiržaDEX+
Reāllaika AGENT BAPO cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika BAPO uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati BAPO cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par BAPO

BAPO Cenas informācija

Kas ir BAPO

BAPO Oficiālā tīmekļa vietne

BAPO Tokenomika

BAPO Cenas prognoze

AGENT BAPO logotips

AGENT BAPO Cena (BAPO)

Nav sarakstā

1 BAPO uz USD reāllaika cena:

-11.60%1D
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
AGENT BAPO (BAPO) Tiešsaistes cenu diagramma
AGENT BAPO (BAPO) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00162005
$ 0.00162005$ 0.00162005

$ 0
$ 0$ 0

+1.26%

-11.61%

-32.01%

-32.01%

AGENT BAPO (BAPO) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā BAPO tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. BAPO visu laiku augstākā cena ir $ 0.00162005, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā BAPO ir mainījies par +1.26% pēdējā stundā, par -11.61% pēdējo 24 stundu laikā un par -32.01% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

AGENT BAPO (BAPO) tirgus informācija

$ 8.23K
$ 8.23K$ 8.23K

--
----

$ 8.23K
$ 8.23K$ 8.23K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Pašreizējais AGENT BAPO tirgus maksimums ir $ 8.23K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. BAPO apjoms apgrozībā ir 100.00M ar kopējo apjomu 100000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 8.23K.

AGENT BAPO (BAPO) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas AGENT BAPO uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas AGENT BAPO uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas AGENT BAPO uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas AGENT BAPO uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-11.61%
30 dienas$ 0-48.02%
60 dienas$ 0-65.00%
90 dienas$ 0--

Kas ir AGENT BAPO (BAPO)?

Agent Bapo is a memecoin and an AI model that can generate art, music and videos. Utilising AI to be benifeted for users to help them in their projects and daily business, Bapo holders will have access for free to the dAPP without paying any subscriptions, for unholders and users outside the chain, there will be a small subscription per month in which bapo holders will benifit as a revenue share. More tools will be unlocked on our dAPP plus as part of the upcoming steps there will be a mini app that will be used in the new base app.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

AGENT BAPO (BAPO) resurss

Oficiālā interneta vietne

AGENT BAPO cenas prognoze (USD)

Kāda būs AGENT BAPO (BAPO) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu AGENT BAPO (BAPO) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa AGENT BAPO prognozes.

Apskati AGENT BAPO cenas prognozi!

BAPO uz vietējām valūtām

AGENT BAPO (BAPO) tokenomika

AGENT BAPO (BAPO) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par BAPO tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par AGENT BAPO (BAPO)

Kāda ir AGENT BAPO (BAPO) vērtība šodien?
Reāllaika BAPO cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā BAPO uz USD cena?
Pašreizējā BAPO uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir AGENT BAPO tirgus maksimums?
BAPO tirgus maksimums ir $ 8.23K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir BAPO apjoms apgrozībā?
BAPO apjoms apgrozībā ir 100.00M USD.
Kāda bija BAPO vēsturiski augstākā cena?
BAPO sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00162005 USD apmērā.
Kāda bija BAPO vēsturiski zemākā cena?
BAPO sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir BAPO tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu BAPO tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai BAPO šogad kāps augstāk?
BAPO cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati BAPO cenas prognozi dziļākai analīzei.
AGENT BAPO (BAPO) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

