Reāllaika Aesyx Dollar cena šodien ir 1.031 USD. Seko līdzi reāllaika AXD uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati AXD cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par AXD

AXD Cenas informācija

Kas ir AXD

AXD Tehniskais dokuments

AXD Oficiālā tīmekļa vietne

AXD Tokenomika

AXD Cenas prognoze

Aesyx Dollar Cena (AXD)

1 AXD uz USD reāllaika cena:

$1.031
$1.031
+4.40%1D
USD
Aesyx Dollar (AXD) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:10:45 (UTC+8)

Aesyx Dollar (AXD) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.985544
$ 0.985544
24h zemākā
$ 1.031
$ 1.031
24h augstākā

$ 0.985544
$ 0.985544

$ 1.031
$ 1.031

$ 1.072
$ 1.072

$ 0.952838
$ 0.952838

-0.01%

+4.48%

+4.55%

+4.55%

Aesyx Dollar (AXD) reāllaika cena ir $1.031. Pēdējo 24 stundu laikā AXD tika tirgots robežās no zemākās $ 0.985544 līdz augstākajai $ 1.031, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. AXD visu laiku augstākā cena ir $ 1.072, savukārt zemākā - $ 0.952838.

Īstermiņa veiktspējas ziņā AXD ir mainījies par -0.01% pēdējā stundā, par +4.48% pēdējo 24 stundu laikā un par +4.55% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Aesyx Dollar (AXD) tirgus informācija

$ 68.54K
$ 68.54K

--
--

$ 68.54K
$ 68.54K

66.50K
66.50K

66,500.9067749483
66,500.9067749483

Pašreizējais Aesyx Dollar tirgus maksimums ir $ 68.54K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. AXD apjoms apgrozībā ir 66.50K ar kopējo apjomu 66500.9067749483. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 68.54K.

Aesyx Dollar (AXD) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Aesyx Dollar uz USD bija $ +0.04417647.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Aesyx Dollar uz USD bija $ +0.0095116967.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Aesyx Dollar uz USD bija $ +0.0101868986.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Aesyx Dollar uz USD bija $ +0.0128175649842416.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ +0.04417647+4.48%
30 dienas$ +0.0095116967+0.92%
60 dienas$ +0.0101868986+0.99%
90 dienas$ +0.0128175649842416+1.26%

Kas ir Aesyx Dollar (AXD)?

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Aesyx Dollar cenas prognoze (USD)

Kāda būs Aesyx Dollar (AXD) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Aesyx Dollar (AXD) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Aesyx Dollar prognozes.

Apskati Aesyx Dollar cenas prognozi!

AXD uz vietējām valūtām

Aesyx Dollar (AXD) tokenomika

Aesyx Dollar (AXD) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par AXD tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Aesyx Dollar (AXD)

Kāda ir Aesyx Dollar (AXD) vērtība šodien?
Reāllaika AXD cena USD ir 1.031 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā AXD uz USD cena?
Pašreizējā AXD uz USD cena ir $ 1.031. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Aesyx Dollar tirgus maksimums?
AXD tirgus maksimums ir $ 68.54K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir AXD apjoms apgrozībā?
AXD apjoms apgrozībā ir 66.50K USD.
Kāda bija AXD vēsturiski augstākā cena?
AXD sasniedza vēsturiski augstāko cenu 1.072 USD apmērā.
Kāda bija AXD vēsturiski zemākā cena?
AXD sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.952838 USD.
Kāds ir AXD tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu AXD tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai AXD šogad kāps augstāk?
AXD cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati AXD cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:10:45 (UTC+8)

Aesyx Dollar (AXD) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

$101,068.52

$3,267.28

$155.32

$1.0001

$2.2157

$101,068.52

$3,267.28

$2.2157

$155.32

$0.16345

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$4.0941

$0.12500

$0.0000000000000000000000000259

$0.06229

$0.0000620

