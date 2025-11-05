BiržaDEX+
Reāllaika Aeonix Network cena šodien ir 0.175396 USD. Seko līdzi reāllaika ONIX uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati ONIX cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par ONIX

ONIX Cenas informācija

Kas ir ONIX

ONIX Tehniskais dokuments

ONIX Oficiālā tīmekļa vietne

ONIX Tokenomika

ONIX Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Aeonix Network logotips

Aeonix Network Cena (ONIX)

Nav sarakstā

1 ONIX uz USD reāllaika cena:

$0.175396
$0.175396
0.00%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Aeonix Network (ONIX) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:17:26 (UTC+8)

Aeonix Network (ONIX) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.267455
$ 0.267455

$ 0.158635
$ 0.158635

--

--

-2.68%

-2.68%

Aeonix Network (ONIX) reāllaika cena ir $0.175396. Pēdējo 24 stundu laikā ONIX tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. ONIX visu laiku augstākā cena ir $ 0.267455, savukārt zemākā - $ 0.158635.

Īstermiņa veiktspējas ziņā ONIX ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -- pēdējo 24 stundu laikā un par -2.68% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Aeonix Network (ONIX) tirgus informācija

$ 2.45M
$ 2.45M

--
----

$ 8.24M
$ 8.24M

13.94M
13.94M

47,000,000.0
47,000,000.0

Pašreizējais Aeonix Network tirgus maksimums ir $ 2.45M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. ONIX apjoms apgrozībā ir 13.94M ar kopējo apjomu 47000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 8.24M.

Aeonix Network (ONIX) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Aeonix Network uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Aeonix Network uz USD bija $ -0.0363545393.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Aeonix Network uz USD bija $ -0.0372983803.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Aeonix Network uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0--
30 dienas$ -0.0363545393-20.72%
60 dienas$ -0.0372983803-21.26%
90 dienas$ 0--

Kas ir Aeonix Network (ONIX)?

aeonix network is a modular AI network that combines web3 infrastructure, decentralized identity, and tokenized incentives to create verifiable and private AI applications. The flagship product, aeonix explorer, functions as a universal AI Agent search engine with a natural language interface, enabling users to access unique and hidden insights, interact with dApps, verify AI outputs, and earn rewards for ecosystem participation.

Unlike traditional AI services, aeonix is built as a private AI model: user data is never stored or used for external training, and organizations can deploy custom AI functions with full control over their data. This approach supports both public-facing AI agents (for search and community engagement) and private enterprise solutions (for secure data processing and automation).

aeonix bridges research and application, combining years of work in decentralized identity, token economics, and private AI systems into a single network. Its mission is to demonstrate how verifiable and privacy-preserving AI can operate at scale—providing a foundation for both consumer-facing products and enterprise-grade AI solutions.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Aeonix Network cenas prognoze (USD)

Kāda būs Aeonix Network (ONIX) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Aeonix Network (ONIX) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Aeonix Network prognozes.

Apskati Aeonix Network cenas prognozi!

ONIX uz vietējām valūtām

Aeonix Network (ONIX) tokenomika

Aeonix Network (ONIX) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par ONIX tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Aeonix Network (ONIX)

Kāda ir Aeonix Network (ONIX) vērtība šodien?
Reāllaika ONIX cena USD ir 0.175396 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā ONIX uz USD cena?
Pašreizējā ONIX uz USD cena ir $ 0.175396. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Aeonix Network tirgus maksimums?
ONIX tirgus maksimums ir $ 2.45M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir ONIX apjoms apgrozībā?
ONIX apjoms apgrozībā ir 13.94M USD.
Kāda bija ONIX vēsturiski augstākā cena?
ONIX sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.267455 USD apmērā.
Kāda bija ONIX vēsturiski zemākā cena?
ONIX sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.158635 USD.
Kāds ir ONIX tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu ONIX tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai ONIX šogad kāps augstāk?
ONIX cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati ONIX cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:17:26 (UTC+8)

Aeonix Network (ONIX) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

$101,100.00

$3,260.97

$153.12

$1.0003

$2.1893

$101,100.00

$3,260.97

$2.1893

$153.12

$0.16187

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$2.9869

$0.23200

$0.0000000000000000000000000348

$0.07620

$0.0000642

