BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika AdZilla cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika ADZILLA uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati ADZILLA cenas tendenci MEXC.Reāllaika AdZilla cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika ADZILLA uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati ADZILLA cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par ADZILLA

ADZILLA Cenas informācija

Kas ir ADZILLA

ADZILLA Tehniskais dokuments

ADZILLA Oficiālā tīmekļa vietne

ADZILLA Tokenomika

ADZILLA Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

AdZilla logotips

AdZilla Cena (ADZILLA)

Nav sarakstā

1 ADZILLA uz USD reāllaika cena:

$0.00024707
$0.00024707$0.00024707
-11.00%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
AdZilla (ADZILLA) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:10:31 (UTC+8)

AdZilla (ADZILLA) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+3.17%

-11.05%

-33.27%

-33.27%

AdZilla (ADZILLA) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā ADZILLA tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. ADZILLA visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā ADZILLA ir mainījies par +3.17% pēdējā stundā, par -11.05% pēdējo 24 stundu laikā un par -33.27% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

AdZilla (ADZILLA) tirgus informācija

$ 244.81K
$ 244.81K$ 244.81K

--
----

$ 244.81K
$ 244.81K$ 244.81K

999.93M
999.93M 999.93M

999,931,599.874866
999,931,599.874866 999,931,599.874866

Pašreizējais AdZilla tirgus maksimums ir $ 244.81K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. ADZILLA apjoms apgrozībā ir 999.93M ar kopējo apjomu 999931599.874866. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 244.81K.

AdZilla (ADZILLA) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas AdZilla uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas AdZilla uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas AdZilla uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas AdZilla uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-11.05%
30 dienas$ 0+38.53%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir AdZilla (ADZILLA)?

AdZilla is a Solana-based meme coin featuring a small, hungry dinosaur that eats and destroys online ads. The goal is to attract non-crypto users into the AdZilla ecosystem through creative advertising campaigns across the web and in-app platforms. AdZilla is not just another meme coin — it’s a fun and engaging brand designed to grow organically by using online ads like banners, native ads, and popups to capture attention worldwide. As people discover AdZilla through ads, they join the community and become part of the expanding ecosystem

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

AdZilla cenas prognoze (USD)

Kāda būs AdZilla (ADZILLA) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu AdZilla (ADZILLA) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa AdZilla prognozes.

Apskati AdZilla cenas prognozi!

ADZILLA uz vietējām valūtām

AdZilla (ADZILLA) tokenomika

AdZilla (ADZILLA) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par ADZILLA tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par AdZilla (ADZILLA)

Kāda ir AdZilla (ADZILLA) vērtība šodien?
Reāllaika ADZILLA cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā ADZILLA uz USD cena?
Pašreizējā ADZILLA uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir AdZilla tirgus maksimums?
ADZILLA tirgus maksimums ir $ 244.81K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir ADZILLA apjoms apgrozībā?
ADZILLA apjoms apgrozībā ir 999.93M USD.
Kāda bija ADZILLA vēsturiski augstākā cena?
ADZILLA sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija ADZILLA vēsturiski zemākā cena?
ADZILLA sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir ADZILLA tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu ADZILLA tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai ADZILLA šogad kāps augstāk?
ADZILLA cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati ADZILLA cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:10:31 (UTC+8)

AdZilla (ADZILLA) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,058.71
$101,058.71$101,058.71

-2.05%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,266.83
$3,266.83$3,266.83

-6.85%

Solana logotips

Solana

SOL

$155.25
$155.25$155.25

-3.85%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2161
$2.2161$2.2161

-2.89%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,058.71
$101,058.71$101,058.71

-2.05%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,266.83
$3,266.83$3,266.83

-6.85%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2161
$2.2161$2.2161

-2.89%

Solana logotips

Solana

SOL

$155.25
$155.25$155.25

-3.85%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16343
$0.16343$0.16343

-0.30%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$4.0417
$4.0417$4.0417

+2,594.46%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.12500
$0.12500$0.12500

+714.86%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000259
$0.0000000000000000000000000259$0.0000000000000000000000000259

+275.36%

CUDIS logotips

CUDIS

CUDIS

$0.06171
$0.06171$0.06171

+74.91%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000145
$0.000000000145$0.000000000145

+68.60%