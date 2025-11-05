BiržaDEX+
Reāllaika ACORE AI Token cena šodien ir 0.00036131 USD. Seko līdzi reāllaika ACORE uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati ACORE cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par ACORE

ACORE Cenas informācija

Kas ir ACORE

ACORE Tehniskais dokuments

ACORE Oficiālā tīmekļa vietne

ACORE Tokenomika

ACORE Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

ACORE AI Token logotips

ACORE AI Token Cena (ACORE)

Nav sarakstā

1 ACORE uz USD reāllaika cena:

$0.00036593
$0.00036593$0.00036593
-10.00%1D
mexc
USD
ACORE AI Token (ACORE) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:10:23 (UTC+8)

ACORE AI Token (ACORE) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00034511
$ 0.00034511$ 0.00034511
24h zemākā
$ 0.00041283
$ 0.00041283$ 0.00041283
24h augstākā

$ 0.00034511
$ 0.00034511$ 0.00034511

$ 0.00041283
$ 0.00041283$ 0.00041283

$ 0.00387015
$ 0.00387015$ 0.00387015

$ 0.00029139
$ 0.00029139$ 0.00029139

+1.32%

-11.58%

-43.59%

-43.59%

ACORE AI Token (ACORE) reāllaika cena ir $0.00036131. Pēdējo 24 stundu laikā ACORE tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00034511 līdz augstākajai $ 0.00041283, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. ACORE visu laiku augstākā cena ir $ 0.00387015, savukārt zemākā - $ 0.00029139.

Īstermiņa veiktspējas ziņā ACORE ir mainījies par +1.32% pēdējā stundā, par -11.58% pēdējo 24 stundu laikā un par -43.59% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

ACORE AI Token (ACORE) tirgus informācija

$ 36.13K
$ 36.13K$ 36.13K

--
----

$ 36.13K
$ 36.13K$ 36.13K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Pašreizējais ACORE AI Token tirgus maksimums ir $ 36.13K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. ACORE apjoms apgrozībā ir 100.00M ar kopējo apjomu 100000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 36.13K.

ACORE AI Token (ACORE) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas ACORE AI Token uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas ACORE AI Token uz USD bija $ -0.0001314950.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas ACORE AI Token uz USD bija $ -0.0002713558.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas ACORE AI Token uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-11.58%
30 dienas$ -0.0001314950-36.39%
60 dienas$ -0.0002713558-75.10%
90 dienas$ 0--

Kas ir ACORE AI Token (ACORE)?

ACORE AI is an virtual agent platform that uses photorealistic 3D human avatars to provide natural conversation, emotional expression, and contextual understanding. It combines cutting edge artificial intelligence with these avatars, allowing them to speak, interact, and react with human like authenticity. The platform is designed for scalability and reliability, enabling organizations to deploy sophisticated virtual agents across multiple channels while maintaining a consistent and engaging user experience.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

ACORE AI Token cenas prognoze (USD)

Kāda būs ACORE AI Token (ACORE) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu ACORE AI Token (ACORE) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa ACORE AI Token prognozes.

Apskati ACORE AI Token cenas prognozi!

ACORE uz vietējām valūtām

ACORE AI Token (ACORE) tokenomika

ACORE AI Token (ACORE) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par ACORE tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par ACORE AI Token (ACORE)

Kāda ir ACORE AI Token (ACORE) vērtība šodien?
Reāllaika ACORE cena USD ir 0.00036131 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā ACORE uz USD cena?
Pašreizējā ACORE uz USD cena ir $ 0.00036131. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir ACORE AI Token tirgus maksimums?
ACORE tirgus maksimums ir $ 36.13K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir ACORE apjoms apgrozībā?
ACORE apjoms apgrozībā ir 100.00M USD.
Kāda bija ACORE vēsturiski augstākā cena?
ACORE sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00387015 USD apmērā.
Kāda bija ACORE vēsturiski zemākā cena?
ACORE sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00029139 USD.
Kāds ir ACORE tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu ACORE tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai ACORE šogad kāps augstāk?
ACORE cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati ACORE cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:10:23 (UTC+8)

ACORE AI Token (ACORE) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

