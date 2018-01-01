ACHI INU (ACHI) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par ACHI INU (ACHI), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

ACHI INU (ACHI) informācija

ACHI INU is a tribute token to the popular memecoin WIF, launched on Solana at the end of 2023. The dogwifhat’s name "Achi" was discovered by the Achi community in early 2024, after the original image posted in 2018 went viral in 2019.

The intention of ACHI INU is to present a different aspect of the dogwifhat meme/narrative to the world. While WIF is a memecoin, ACHI strives to convey a deeper narrative through a distinct lens.

The team's goal is to bridge the gap between web3 and retail users with their smart wallet offering a seamless, seedless, & frictionless buying experience realising early April.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.achisolana.com/
Tehniskais dokuments:
https://www.achisolana.com/

ACHI INU (ACHI) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos ACHI INU (ACHI) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 12.12K
$ 12.12K
Kopējais apjoms:
$ 1.00B
$ 1.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 1.00B
$ 1.00B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 12.12K
$ 12.12K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00497141
$ 0.00497141
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00001102
$ 0.00001102
Pašreizējā cena:
$ 0
$ 0

ACHI INU (ACHI) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

ACHI INU (ACHI) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais ACHI tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu ACHI tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti ACHI tokenomiku, uzzini ACHI tokena reāllaika cenu!

ACHI cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas ACHI? Mūsu ACHI cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

