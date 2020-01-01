Ace Data Cloud ($ACE) tokenomika
The Ace Data Cloud platform is a global SaaS service provider that offers stable and comprehensive digital services for both enterprises and individuals.
For enterprises and developers, the Ace Data Cloud platform provides a range of API services, such as popular AI Q&A (OpenAI, DeepSeek, etc.), AI Images (like Midjourney, Flux), AI Music (like Suno), AI Video (like Luma, Pika), HTTP proxies (such as mobile cellular proxies, residential proxies, global proxies), datasets, and more. You can view all services and integration documentation at https://platform.acedata.cloud/. For individuals, the Ace Data Cloud platform offers a one-stop, user-friendly interface for the above functions, such as AI Q&A (OpenAI, DeepSeek, etc.), AI Images (like Midjourney, Flux), AI Music (like Suno), AI Video (like Luma, Pika), compatible with both desktop and mobile. It also provides out-of-the-box login authorization (such as WeChat, Google, GitHub login) and payment functions; you can view and experience all features at https://hub.acedata.cloud/. Additionally, the Ace Data Cloud platform has open-sourced all the source code of the above UI - Nexior - https://github.com/AceDataCloud/Nexior. Based on Nexior, anyone can build their own one-stop AI platform in minutes and sell it for profit.
Ace Data Cloud ($ACE) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Ace Data Cloud ($ACE) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Ace Data Cloud ($ACE) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Ace Data Cloud ($ACE) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais $ACE tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu $ACE tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti $ACE tokenomiku, uzzini $ACE tokena reāllaika cenu!
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.