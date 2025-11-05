BiržaDEX+
Reāllaika Accenture xStock cena šodien ir 242.84 USD. Seko līdzi reāllaika ACNX uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati ACNX cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par ACNX

ACNX Cenas informācija

Kas ir ACNX

ACNX Tehniskais dokuments

ACNX Oficiālā tīmekļa vietne

ACNX Tokenomika

ACNX Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Accenture xStock logotips

Accenture xStock Cena (ACNX)

Nav sarakstā

1 ACNX uz USD reāllaika cena:

$242.83
$242.83
-2.30%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Accenture xStock (ACNX) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:10:16 (UTC+8)

Accenture xStock (ACNX) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 241.11
$ 241.11
24h zemākā
$ 248.91
$ 248.91
24h augstākā

$ 241.11
$ 241.11

$ 248.91
$ 248.91

$ 269.57
$ 269.57

$ 229.44
$ 229.44

+0.04%

-2.35%

-3.79%

-3.79%

Accenture xStock (ACNX) reāllaika cena ir $242.84. Pēdējo 24 stundu laikā ACNX tika tirgots robežās no zemākās $ 241.11 līdz augstākajai $ 248.91, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. ACNX visu laiku augstākā cena ir $ 269.57, savukārt zemākā - $ 229.44.

Īstermiņa veiktspējas ziņā ACNX ir mainījies par +0.04% pēdējā stundā, par -2.35% pēdējo 24 stundu laikā un par -3.79% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Accenture xStock (ACNX) tirgus informācija

$ 141.95K
$ 141.95K

--
--

$ 5.37M
$ 5.37M

584.51
584.51

22,103.7194158085
22,103.7194158085

Pašreizējais Accenture xStock tirgus maksimums ir $ 141.95K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. ACNX apjoms apgrozībā ir 584.51 ar kopējo apjomu 22103.7194158085. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 5.37M.

Accenture xStock (ACNX) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Accenture xStock uz USD bija $ -5.849348583965.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Accenture xStock uz USD bija $ -1.9058083200.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Accenture xStock uz USD bija $ -9.6668290160.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Accenture xStock uz USD bija $ -4.5666899684051.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -5.849348583965-2.35%
30 dienas$ -1.9058083200-0.78%
60 dienas$ -9.6668290160-3.98%
90 dienas$ -4.5666899684051-1.84%

Kas ir Accenture xStock (ACNX)?

"For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It’s been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that.

xStocks are tokenized stocks. They’re backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock.

xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token."

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Accenture xStock cenas prognoze (USD)

Kāda būs Accenture xStock (ACNX) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Accenture xStock (ACNX) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Accenture xStock prognozes.

Apskati Accenture xStock cenas prognozi!

ACNX uz vietējām valūtām

Accenture xStock (ACNX) tokenomika

Accenture xStock (ACNX) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par ACNX tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Accenture xStock (ACNX)

Kāda ir Accenture xStock (ACNX) vērtība šodien?
Reāllaika ACNX cena USD ir 242.84 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā ACNX uz USD cena?
Pašreizējā ACNX uz USD cena ir $ 242.84. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Accenture xStock tirgus maksimums?
ACNX tirgus maksimums ir $ 141.95K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir ACNX apjoms apgrozībā?
ACNX apjoms apgrozībā ir 584.51 USD.
Kāda bija ACNX vēsturiski augstākā cena?
ACNX sasniedza vēsturiski augstāko cenu 269.57 USD apmērā.
Kāda bija ACNX vēsturiski zemākā cena?
ACNX sasniedza vēsturiski zemāko cenu 229.44 USD.
Kāds ir ACNX tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu ACNX tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai ACNX šogad kāps augstāk?
ACNX cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati ACNX cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:10:16 (UTC+8)

Accenture xStock (ACNX) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

