Reāllaika Abuwtiyuw cena šodien ir 0.01425921 USD. Seko līdzi reāllaika ABU uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati ABU cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par ABU

ABU Cenas informācija

Kas ir ABU

ABU Oficiālā tīmekļa vietne

ABU Tokenomika

ABU Cenas prognoze

Abuwtiyuw Cena (ABU)

1 ABU uz USD reāllaika cena:

$0.01425921
+0.30%1D
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Abuwtiyuw (ABU) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 11:42:06 (UTC+8)

Abuwtiyuw (ABU) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.01420716
24h zemākā
$ 0.01452704
24h augstākā

$ 0.01420716
$ 0.01452704
$ 0.261831
$ 0.00714313
+0.37%

-23.12%

-23.12%

Abuwtiyuw (ABU) reāllaika cena ir $0.01425921. Pēdējo 24 stundu laikā ABU tika tirgots robežās no zemākās $ 0.01420716 līdz augstākajai $ 0.01452704, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. ABU visu laiku augstākā cena ir $ 0.261831, savukārt zemākā - $ 0.00714313.

Īstermiņa veiktspējas ziņā ABU ir mainījies par -- pēdējā stundā, par +0.37% pēdējo 24 stundu laikā un par -23.12% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Abuwtiyuw (ABU) tirgus informācija

$ 14.26K
--
$ 14.26K
1.00M
1,000,000.0
Pašreizējais Abuwtiyuw tirgus maksimums ir $ 14.26K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. ABU apjoms apgrozībā ir 1.00M ar kopējo apjomu 1000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 14.26K.

Abuwtiyuw (ABU) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Abuwtiyuw uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Abuwtiyuw uz USD bija $ -0.0052070129.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Abuwtiyuw uz USD bija $ -0.0074010148.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Abuwtiyuw uz USD bija $ -0.04774453670469351.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0+0.37%
30 dienas$ -0.0052070129-36.51%
60 dienas$ -0.0074010148-51.90%
90 dienas$ -0.04774453670469351-77.00%

Kas ir Abuwtiyuw (ABU)?

$ABU | Abuwtiyuw, often cited as the first documented domesticated dog in history, lived in ancient Egypt during the Predynastic period (c. 3100 BCE). Known from a stone inscription found in a tomb at Giza, Abuwtiyuw was a slender, greyhound-like dog, possibly a Tesem breed, valued for hunting and companionship. The inscription details its name, suggesting a significant bond with its owner, likely a high-ranking individual. Buried with honors, Abuwtiyuw’s record highlights the early human-canine relationship, showcasing dogs’ roles in ancient Egyptian society as loyal companions and symbols of status. This evidence underscores the deep historical roots of dog domestication, predating many other recorded instances of named animals.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Abuwtiyuw (ABU) resurss

Oficiālā interneta vietne

Abuwtiyuw cenas prognoze (USD)

Kāda būs Abuwtiyuw (ABU) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Abuwtiyuw (ABU) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Abuwtiyuw prognozes.

Apskati Abuwtiyuw cenas prognozi!

ABU uz vietējām valūtām

Abuwtiyuw (ABU) tokenomika

Abuwtiyuw (ABU) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par ABU tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Abuwtiyuw (ABU)

Kāda ir Abuwtiyuw (ABU) vērtība šodien?
Reāllaika ABU cena USD ir 0.01425921 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā ABU uz USD cena?
Pašreizējā ABU uz USD cena ir $ 0.01425921. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Abuwtiyuw tirgus maksimums?
ABU tirgus maksimums ir $ 14.26K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir ABU apjoms apgrozībā?
ABU apjoms apgrozībā ir 1.00M USD.
Kāda bija ABU vēsturiski augstākā cena?
ABU sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.261831 USD apmērā.
Kāda bija ABU vēsturiski zemākā cena?
ABU sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00714313 USD.
Kāds ir ABU tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu ABU tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai ABU šogad kāps augstāk?
ABU cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati ABU cenas prognozi dziļākai analīzei.
Abuwtiyuw (ABU) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

