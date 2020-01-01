Abi (ABI) tokenomika
Abi (ABI) informācija
Abi is a project that brings a fresh perspective to the crypto. The core of the Abi project is a community-driven token that not only embraces the fun and energy of meme culture but also serves as a bridge between digital and real-world connections. Abi aims to bring people together across Web2 and Web3, making it accessible for newcomers and crypto enthusiasts alike to connect, share experiences, and celebrate the relationships that shape us.
Abi (ABI) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Abi (ABI) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Abi (ABI) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Abi (ABI) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais ABI tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu ABI tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti ABI tokenomiku, uzzini ABI tokena reāllaika cenu!
ABI cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas ABI? Mūsu ABI cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
