BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika aarna atv111 cena šodien ir 102.6 USD. Seko līdzi reāllaika ATV111 uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati ATV111 cenas tendenci MEXC.Reāllaika aarna atv111 cena šodien ir 102.6 USD. Seko līdzi reāllaika ATV111 uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati ATV111 cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par ATV111

ATV111 Cenas informācija

Kas ir ATV111

ATV111 Tehniskais dokuments

ATV111 Oficiālā tīmekļa vietne

ATV111 Tokenomika

ATV111 Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

aarna atv111 logotips

aarna atv111 Cena (ATV111)

Nav sarakstā

1 ATV111 uz USD reāllaika cena:

$102.6
$102.6$102.6
0.00%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
aarna atv111 (ATV111) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:09:37 (UTC+8)

aarna atv111 (ATV111) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 102.59
$ 102.59$ 102.59
24h zemākā
$ 102.6
$ 102.6$ 102.6
24h augstākā

$ 102.59
$ 102.59$ 102.59

$ 102.6
$ 102.6$ 102.6

$ 102.6
$ 102.6$ 102.6

$ 101.3
$ 101.3$ 101.3

--

+0.00%

+0.07%

+0.07%

aarna atv111 (ATV111) reāllaika cena ir $102.6. Pēdējo 24 stundu laikā ATV111 tika tirgots robežās no zemākās $ 102.59 līdz augstākajai $ 102.6, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. ATV111 visu laiku augstākā cena ir $ 102.6, savukārt zemākā - $ 101.3.

Īstermiņa veiktspējas ziņā ATV111 ir mainījies par -- pēdējā stundā, par +0.00% pēdējo 24 stundu laikā un par +0.07% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

aarna atv111 (ATV111) tirgus informācija

$ 1.42M
$ 1.42M$ 1.42M

--
----

$ 1.42M
$ 1.42M$ 1.42M

13.84K
13.84K 13.84K

13,839.20468691132
13,839.20468691132 13,839.20468691132

Pašreizējais aarna atv111 tirgus maksimums ir $ 1.42M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. ATV111 apjoms apgrozībā ir 13.84K ar kopējo apjomu 13839.20468691132. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 1.42M.

aarna atv111 (ATV111) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas aarna atv111 uz USD bija $ +0.0045.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas aarna atv111 uz USD bija $ +0.3806152200.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas aarna atv111 uz USD bija $ +0.7591887000.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas aarna atv111 uz USD bija $ +1.1386.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ +0.0045+0.00%
30 dienas$ +0.3806152200+0.37%
60 dienas$ +0.7591887000+0.74%
90 dienas$ +1.1386+1.12%

Kas ir aarna atv111 (ATV111)?

aarnâ.ai is building better defi asset management - merging AI and tokenization for mobile-first onchain finance. The core infrastructure of aarnâ tokenised vaults and the alpha 30/7 deep learning framework enables structured strategies like stablecoin yield aggregation, AI-quant vaults, and fully onchain portfolio execution - bringing to DeFi what structured asset management did for TradFi: moving capital onchain with intelligence, autonomous execution, and integrated risk management.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

aarna atv111 cenas prognoze (USD)

Kāda būs aarna atv111 (ATV111) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu aarna atv111 (ATV111) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa aarna atv111 prognozes.

Apskati aarna atv111 cenas prognozi!

ATV111 uz vietējām valūtām

aarna atv111 (ATV111) tokenomika

aarna atv111 (ATV111) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par ATV111 tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par aarna atv111 (ATV111)

Kāda ir aarna atv111 (ATV111) vērtība šodien?
Reāllaika ATV111 cena USD ir 102.6 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā ATV111 uz USD cena?
Pašreizējā ATV111 uz USD cena ir $ 102.6. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir aarna atv111 tirgus maksimums?
ATV111 tirgus maksimums ir $ 1.42M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir ATV111 apjoms apgrozībā?
ATV111 apjoms apgrozībā ir 13.84K USD.
Kāda bija ATV111 vēsturiski augstākā cena?
ATV111 sasniedza vēsturiski augstāko cenu 102.6 USD apmērā.
Kāda bija ATV111 vēsturiski zemākā cena?
ATV111 sasniedza vēsturiski zemāko cenu 101.3 USD.
Kāds ir ATV111 tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu ATV111 tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai ATV111 šogad kāps augstāk?
ATV111 cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati ATV111 cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:09:37 (UTC+8)

aarna atv111 (ATV111) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,055.29
$101,055.29$101,055.29

-2.06%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,268.95
$3,268.95$3,268.95

-6.79%

Solana logotips

Solana

SOL

$155.18
$155.18$155.18

-3.90%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

0.00%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2153
$2.2153$2.2153

-2.92%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,055.29
$101,055.29$101,055.29

-2.06%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,268.95
$3,268.95$3,268.95

-6.79%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2153
$2.2153$2.2153

-2.92%

Solana logotips

Solana

SOL

$155.18
$155.18$155.18

-3.90%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16346
$0.16346$0.16346

-0.28%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$3.9710
$3.9710$3.9710

+2,547.33%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.12500
$0.12500$0.12500

+714.86%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000259
$0.0000000000000000000000000259$0.0000000000000000000000000259

+275.36%

CUDIS logotips

CUDIS

CUDIS

$0.06135
$0.06135$0.06135

+73.89%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000146
$0.000000000146$0.000000000146

+69.76%