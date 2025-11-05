BiržaDEX+
Reāllaika aarna atv 808 cena šodien ir 100.71 USD. Seko līdzi reāllaika ATV808 uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati ATV808 cenas tendenci MEXC.Reāllaika aarna atv 808 cena šodien ir 100.71 USD. Seko līdzi reāllaika ATV808 uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati ATV808 cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par ATV808

ATV808 Cenas informācija

Kas ir ATV808

ATV808 Tehniskais dokuments

ATV808 Oficiālā tīmekļa vietne

ATV808 Tokenomika

ATV808 Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

aarna atv 808 logotips

aarna atv 808 Cena (ATV808)

Nav sarakstā

1 ATV808 uz USD reāllaika cena:

$100.71
$100.71$100.71
-4.40%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
aarna atv 808 (ATV808) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:09:30 (UTC+8)

aarna atv 808 (ATV808) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 95.37
$ 95.37$ 95.37
24h zemākā
$ 107.28
$ 107.28$ 107.28
24h augstākā

$ 95.37
$ 95.37$ 95.37

$ 107.28
$ 107.28$ 107.28

$ 185.98
$ 185.98$ 185.98

$ 95.37
$ 95.37$ 95.37

+2.73%

-4.44%

-19.51%

-19.51%

aarna atv 808 (ATV808) reāllaika cena ir $100.71. Pēdējo 24 stundu laikā ATV808 tika tirgots robežās no zemākās $ 95.37 līdz augstākajai $ 107.28, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. ATV808 visu laiku augstākā cena ir $ 185.98, savukārt zemākā - $ 95.37.

Īstermiņa veiktspējas ziņā ATV808 ir mainījies par +2.73% pēdējā stundā, par -4.44% pēdējo 24 stundu laikā un par -19.51% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

aarna atv 808 (ATV808) tirgus informācija

$ 40.64K
$ 40.64K$ 40.64K

--
----

$ 40.64K
$ 40.64K$ 40.64K

403.51
403.51 403.51

403.5144670200428
403.5144670200428 403.5144670200428

Pašreizējais aarna atv 808 tirgus maksimums ir $ 40.64K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. ATV808 apjoms apgrozībā ir 403.51 ar kopējo apjomu 403.5144670200428. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 40.64K.

aarna atv 808 (ATV808) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas aarna atv 808 uz USD bija $ -4.674.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas aarna atv 808 uz USD bija $ -34.9248684150.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas aarna atv 808 uz USD bija $ -38.4889046760.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas aarna atv 808 uz USD bija $ -51.2326.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -4.674-4.44%
30 dienas$ -34.9248684150-34.67%
60 dienas$ -38.4889046760-38.21%
90 dienas$ -51.2326-33.71%

Kas ir aarna atv 808 (ATV808)?

aarnâ stands out by combining AI-driven alpha discovery with fully onchain execution and self-custodial access. Our deep learning model identifies high-probability, short-term opportunities across major tokens, while automated risk controls manage downside. Strategies are tokenized into structured vaults using Ethereum smart contracts, making them composable, transparent, and easy to deploy. The entire experience is delivered through a UX-focused web and mobile dApp, allowing users to access advanced DeFi strategies without complexity or custodial risk.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

aarna atv 808 cenas prognoze (USD)

Kāda būs aarna atv 808 (ATV808) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu aarna atv 808 (ATV808) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa aarna atv 808 prognozes.

Apskati aarna atv 808 cenas prognozi!

ATV808 uz vietējām valūtām

aarna atv 808 (ATV808) tokenomika

aarna atv 808 (ATV808) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par ATV808 tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par aarna atv 808 (ATV808)

Kāda ir aarna atv 808 (ATV808) vērtība šodien?
Reāllaika ATV808 cena USD ir 100.71 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā ATV808 uz USD cena?
Pašreizējā ATV808 uz USD cena ir $ 100.71. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir aarna atv 808 tirgus maksimums?
ATV808 tirgus maksimums ir $ 40.64K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir ATV808 apjoms apgrozībā?
ATV808 apjoms apgrozībā ir 403.51 USD.
Kāda bija ATV808 vēsturiski augstākā cena?
ATV808 sasniedza vēsturiski augstāko cenu 185.98 USD apmērā.
Kāda bija ATV808 vēsturiski zemākā cena?
ATV808 sasniedza vēsturiski zemāko cenu 95.37 USD.
Kāds ir ATV808 tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu ATV808 tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai ATV808 šogad kāps augstāk?
ATV808 cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati ATV808 cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:09:30 (UTC+8)

aarna atv 808 (ATV808) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

