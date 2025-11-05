BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika aarna afi 802v2 cena šodien ir 40.93 USD. Seko līdzi reāllaika AFI 802V2 uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati AFI 802V2 cenas tendenci MEXC.Reāllaika aarna afi 802v2 cena šodien ir 40.93 USD. Seko līdzi reāllaika AFI 802V2 uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati AFI 802V2 cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par AFI 802V2

AFI 802V2 Cenas informācija

Kas ir AFI 802V2

AFI 802V2 Tehniskais dokuments

AFI 802V2 Oficiālā tīmekļa vietne

AFI 802V2 Tokenomika

AFI 802V2 Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

aarna afi 802v2 logotips

aarna afi 802v2 Cena (AFI 802V2)

Nav sarakstā

1 AFI 802V2 uz USD reāllaika cena:

$40.93
$40.93$40.93
-3.90%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
aarna afi 802v2 (AFI 802V2) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:09:20 (UTC+8)

aarna afi 802v2 (AFI 802V2) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 38.89
$ 38.89$ 38.89
24h zemākā
$ 43.5
$ 43.5$ 43.5
24h augstākā

$ 38.89
$ 38.89$ 38.89

$ 43.5
$ 43.5$ 43.5

$ 79.25
$ 79.25$ 79.25

$ 38.89
$ 38.89$ 38.89

+2.42%

-3.95%

-19.38%

-19.38%

aarna afi 802v2 (AFI 802V2) reāllaika cena ir $40.93. Pēdējo 24 stundu laikā AFI 802V2 tika tirgots robežās no zemākās $ 38.89 līdz augstākajai $ 43.5, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. AFI 802V2 visu laiku augstākā cena ir $ 79.25, savukārt zemākā - $ 38.89.

Īstermiņa veiktspējas ziņā AFI 802V2 ir mainījies par +2.42% pēdējā stundā, par -3.95% pēdējo 24 stundu laikā un par -19.38% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

aarna afi 802v2 (AFI 802V2) tirgus informācija

$ 75.25K
$ 75.25K$ 75.25K

--
----

$ 75.25K
$ 75.25K$ 75.25K

1.84K
1.84K 1.84K

1,838.678314354448
1,838.678314354448 1,838.678314354448

Pašreizējais aarna afi 802v2 tirgus maksimums ir $ 75.25K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. AFI 802V2 apjoms apgrozībā ir 1.84K ar kopējo apjomu 1838.678314354448. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 75.25K.

aarna afi 802v2 (AFI 802V2) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas aarna afi 802v2 uz USD bija $ -1.6855.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas aarna afi 802v2 uz USD bija $ -16.5552599820.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas aarna afi 802v2 uz USD bija $ -16.9783820430.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas aarna afi 802v2 uz USD bija $ -25.6289.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -1.6855-3.95%
30 dienas$ -16.5552599820-40.44%
60 dienas$ -16.9783820430-41.48%
90 dienas$ -25.6289-38.50%

Kas ir aarna afi 802v2 (AFI 802V2)?

aarnâ stands out by combining AI-driven alpha discovery with fully onchain execution and self-custodial access. Our deep learning model identifies high-probability, short-term opportunities across major tokens, while automated risk controls manage downside. Strategies are tokenized into structured vaults using Ethereum smart contracts, making them composable, transparent, and easy to deploy. The entire experience is delivered through a UX-focused web and mobile dApp, allowing users to access advanced DeFi strategies without complexity or custodial risk.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

aarna afi 802v2 (AFI 802V2) resurss

Tehniskais dokuments
Oficiālā interneta vietne

aarna afi 802v2 cenas prognoze (USD)

Kāda būs aarna afi 802v2 (AFI 802V2) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu aarna afi 802v2 (AFI 802V2) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa aarna afi 802v2 prognozes.

Apskati aarna afi 802v2 cenas prognozi!

AFI 802V2 uz vietējām valūtām

aarna afi 802v2 (AFI 802V2) tokenomika

aarna afi 802v2 (AFI 802V2) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par AFI 802V2 tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par aarna afi 802v2 (AFI 802V2)

Kāda ir aarna afi 802v2 (AFI 802V2) vērtība šodien?
Reāllaika AFI 802V2 cena USD ir 40.93 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā AFI 802V2 uz USD cena?
Pašreizējā AFI 802V2 uz USD cena ir $ 40.93. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir aarna afi 802v2 tirgus maksimums?
AFI 802V2 tirgus maksimums ir $ 75.25K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir AFI 802V2 apjoms apgrozībā?
AFI 802V2 apjoms apgrozībā ir 1.84K USD.
Kāda bija AFI 802V2 vēsturiski augstākā cena?
AFI 802V2 sasniedza vēsturiski augstāko cenu 79.25 USD apmērā.
Kāda bija AFI 802V2 vēsturiski zemākā cena?
AFI 802V2 sasniedza vēsturiski zemāko cenu 38.89 USD.
Kāds ir AFI 802V2 tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu AFI 802V2 tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai AFI 802V2 šogad kāps augstāk?
AFI 802V2 cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati AFI 802V2 cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:09:20 (UTC+8)

aarna afi 802v2 (AFI 802V2) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,142.80
$101,142.80$101,142.80

-1.97%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,276.80
$3,276.80$3,276.80

-6.57%

Solana logotips

Solana

SOL

$155.28
$155.28$155.28

-3.83%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

0.00%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2177
$2.2177$2.2177

-2.82%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,142.80
$101,142.80$101,142.80

-1.97%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,276.80
$3,276.80$3,276.80

-6.57%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2177
$2.2177$2.2177

-2.82%

Solana logotips

Solana

SOL

$155.28
$155.28$155.28

-3.83%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16364
$0.16364$0.16364

-0.17%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$3.8896
$3.8896$3.8896

+2,493.06%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.12001
$0.12001$0.12001

+682.33%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000259
$0.0000000000000000000000000259$0.0000000000000000000000000259

+275.36%

CUDIS logotips

CUDIS

CUDIS

$0.06048
$0.06048$0.06048

+71.42%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000620
$0.0000620$0.0000620

+51.21%