A51 Finance (A51) tokenomika

A51 Finance (A51) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par A51 Finance (A51), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

A51 Finance (A51) informācija

A51 Finance is an Autonomous Liquidity Provisioning (ALP) protocol offering customizable tools for creating tailored liquidity strategies empowering LPs with dynamic adjustments based on their preferences. A51 puts control in the hands of liquidity providers, allowing them to dictate asset management and post-liquidity actions.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://a51.finance/
Tehniskais dokuments:
https://a51-finance.gitbook.io/a51-finance

A51 Finance (A51) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos A51 Finance (A51) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 41.63K
$ 41.63K$ 41.63K
Kopējais apjoms:
$ 3.74M
$ 3.74M$ 3.74M
Apjoms apgrozībā:
$ 1.62M
$ 1.62M$ 1.62M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 96.32K
$ 96.32K$ 96.32K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.335432
$ 0.335432$ 0.335432
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.0248677
$ 0.0248677$ 0.0248677
Pašreizējā cena:
$ 0.02572247
$ 0.02572247$ 0.02572247

A51 Finance (A51) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

A51 Finance (A51) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais A51 tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu A51 tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti A51 tokenomiku, uzzini A51 tokena reāllaika cenu!

A51 cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas A51? Mūsu A51 cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

Vairāk nekā 4,000 tirdzniecības pāru tūlītējo darījumu un Futures sadaļās
Ātrākie tokenu saraksti starp CEX
#1 likviditāte visā nozarē
Zemākā komisijas maksa ar 24/7 klientu atbalstu
100 %+ tokenu rezervju pārredzamība lietotāju līdzekļiem
Īpaši zemas prasības uzsākšanai: pērc kriptovalūtu ar tikai 1 USDT
mc_how_why_title
Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.