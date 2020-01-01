a16z AI Dog (TILLY) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par a16z AI Dog (TILLY), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
a16z AI Dog (TILLY) informācija

Tilly is an AI dog created by the a16z VC firm, which funded Truth Terminal, also known as GOAT

Tilly is also the face Scribenote, the market-leading AI scribe for veterinarians.

Tilly also provided Ai content on social media, video , animation and graphics.

Tilly is Justine Moores Dog which A16Z had created for scribenote Tilly has been taken over by the community!

Platforms Tilly is currently on X -verified Tiktok Instagram Youtube

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://tilly-aidog.site/

a16z AI Dog (TILLY) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos a16z AI Dog (TILLY) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 36.22K
$ 36.22K
Kopējais apjoms:
$ 998.77M
$ 998.77M
Apjoms apgrozībā:
$ 998.77M
$ 998.77M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 36.22K
$ 36.22K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00202776
$ 0.00202776
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0
$ 0

a16z AI Dog (TILLY) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

a16z AI Dog (TILLY) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais TILLY tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu TILLY tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti TILLY tokenomiku, uzzini TILLY tokena reāllaika cenu!

TILLY cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas TILLY? Mūsu TILLY cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

