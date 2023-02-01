Zynecoin (ZYN) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Zynecoin (ZYN), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Zynecoin (ZYN) informācija

Zynecoin is the coin of the Wethio blockchain. The latter was created 4 years ago, it hosts 157 decentralized masternodes. Dapps have been developed; Wethio wallet, Wethio scan, Wethio stats, Wethio pool, among others, as well as bridges to ethereum and binance chain.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.zynecoin.io/
Tehniskais dokuments:
https://zynecoin.io/wp-content/uploads/2023/02/WHITE-PAPER-ZYNECOIN-ENGLISH.pdf
Bloku pārlūks:
https://explorer.wethio.io/

Lasi svarīgākos Zynecoin (ZYN) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 163.00K
$ 163.00K$ 163.00K
Kopējais apjoms:
$ 97.77M
$ 97.77M$ 97.77M
Apjoms apgrozībā:
$ 41.90M
$ 41.90M$ 41.90M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 380.33K
$ 380.33K$ 380.33K
Visu laiku augstākā cena:
$ 1.53
$ 1.53$ 1.53
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.003013485197021409
$ 0.003013485197021409$ 0.003013485197021409
Pašreizējā cena:
$ 0.00389
$ 0.00389$ 0.00389

Zynecoin (ZYN) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Zynecoin (ZYN) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais ZYN tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu ZYN tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti ZYN tokenomiku, uzzini ZYN tokena reāllaika cenu!

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.