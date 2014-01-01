ZND Token (ZND) tokenomika

ZND Token (ZND) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par ZND Token (ZND), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
ZND Token (ZND) informācija

ZND is a comprehensive financial ecosystem built around multiple platforms including zondacrypto, a leading cryptocurrency exchange in Central Europe since 2014, zondacrypto Pay, enabling businesses to accept crypto payments and ZND platform, offering solutions for Trade, Earn, Borrow, and Explore, designed for users of all experience levels.

zndtoken.com
https://assets.znd.co/token/en/whitepaper
https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x2d8ea194902bc55431420bd26be92b0782dce91d

ZND Token (ZND) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos ZND Token (ZND) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija: $ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
Kopējais apjoms:
$ 694.19M
$ 694.19M
Apjoms apgrozībā: $ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
FDV (kopējā visu tokenu vērtība): $ 231.77M
$ 231.77M
$ 231.77M
Visu laiku augstākā cena: $ 1.2096
$ 1.2096
$ 1.2096
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.05606759811937907
$ 0.05606759811937907
Pašreizējā cena:
$ 0.3311
$ 0.3311

ZND Token (ZND) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

ZND Token (ZND) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais ZND tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu ZND tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti ZND tokenomiku, uzzini ZND tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties ZND

Vēlies iekļaut ZND Token (ZND) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas ZND iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

ZND Token (ZND) cenas vēsture

ZND cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

ZND cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas ZND? Mūsu ZND cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.