Reāllaika ZKWASM cena šodien ir 0.03234 USD. Seko līdzi reāllaika ZKWASM uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati ZKWASM cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par ZKWASM

ZKWASM Cenas informācija

Kas ir ZKWASM

ZKWASM Tehniskais dokuments

ZKWASM Oficiālā tīmekļa vietne

ZKWASM Tokenomika

ZKWASM Cenas prognoze

ZKWASM Vēsture

ZKWASM iegādes rokasgrāmata

ZKWASM uz bezseguma valūtu konvertētājs

ZKWASM Tūlītējie darījumi

ZKWASM USDT-M Futures

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

ZKWASM logotips

ZKWASM kurss(ZKWASM)

1 ZKWASM uz USD reāllaika cena:

$0.03235
$0.03235$0.03235
-4.68%1D
USD
ZKWASM (ZKWASM) Tiešsaistes cenu diagramma
ZKWASM (ZKWASM) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.03177
$ 0.03177$ 0.03177
24h zemākā
$ 0.03551
$ 0.03551$ 0.03551
24h augstākā

$ 0.03177
$ 0.03177$ 0.03177

$ 0.03551
$ 0.03551$ 0.03551

--
----

--
----

+1.37%

-4.68%

-19.46%

-19.46%

ZKWASM (ZKWASM) reāllaika cena ir $ 0.03234. Pēdējo 24 stundu laikā ZKWASM tika tirgots robežās no zemākās $ 0.03177 līdz augstākajai $ 0.03551, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. ZKWASM visu laiku augstākā cena ir --, savukārt zemākā - --.

Īstermiņa veiktspējas ziņā ZKWASM ir mainījies par +1.37% pēdējā stundā, par -4.68% pēdējo 24 stundu laikā un par -19.46% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

ZKWASM (ZKWASM) tirgus informācija

--
----

$ 64.00K
$ 64.00K$ 64.00K

$ 32.34M
$ 32.34M$ 32.34M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Pašreizējais ZKWASM tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 64.00K. ZKWASM apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu 1000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 32.34M.

ZKWASM (ZKWASM) cenas vēsture USD

Seko ZKWASM cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.0015883-4.68%
30 dienas$ -0.03413-51.35%
60 dienas$ -0.02124-39.65%
90 dienas$ +0.00042+1.31%
ZKWASM Cenas izmaiņas šodien

Šodien ZKWASM cena mainījās par $ -0.0015883 (-4.68%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

ZKWASM 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.03413 (-51.35%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

ZKWASM 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, ZKWASM piedzīvoja izmaiņas $ -0.02124 (-39.65%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

ZKWASM 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +0.00042 (+1.31%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu ZKWASM (ZKWASM) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati ZKWASM cenas vēstures lapu.

Kas ir ZKWASM (ZKWASM)?

ZKWASM is a high-performance zero-knowledge proof execution environment based on WebAssembly (WASM). It enables scalable, privacy-preserving applications such as rollups, zkDApps, and AI-verifiable programs.

ZKWASM ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu ZKWASM ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt ZKWASM steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par ZKWASM mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu ZKWASM pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

ZKWASM cenas prognoze (USD)

Kāda būs ZKWASM (ZKWASM) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu ZKWASM (ZKWASM) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa ZKWASM prognozes.

Apskati ZKWASM cenas prognozi!

ZKWASM (ZKWASM) tokenomika

ZKWASM (ZKWASM) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par ZKWASM tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties ZKWASM (ZKWASM)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties ZKWASM? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties ZKWASM MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

ZKWASM uz vietējām valūtām

1 ZKWASM(ZKWASM) uz VND
851.0271
1 ZKWASM(ZKWASM) uz AUD
A$0.0498036
1 ZKWASM(ZKWASM) uz GBP
0.0245784
1 ZKWASM(ZKWASM) uz EUR
0.0281358
1 ZKWASM(ZKWASM) uz USD
$0.03234
1 ZKWASM(ZKWASM) uz MYR
RM0.1355046
1 ZKWASM(ZKWASM) uz TRY
1.3608672
1 ZKWASM(ZKWASM) uz JPY
¥4.94802
1 ZKWASM(ZKWASM) uz ARS
ARS$47.1426648
1 ZKWASM(ZKWASM) uz RUB
2.6192166
1 ZKWASM(ZKWASM) uz INR
2.8695282
1 ZKWASM(ZKWASM) uz IDR
Rp538.9997844
1 ZKWASM(ZKWASM) uz PHP
1.896741
1 ZKWASM(ZKWASM) uz EGP
￡E.1.529682
1 ZKWASM(ZKWASM) uz BRL
R$0.1743126
1 ZKWASM(ZKWASM) uz CAD
C$0.0455994
1 ZKWASM(ZKWASM) uz BDT
3.942246
1 ZKWASM(ZKWASM) uz NGN
46.66662
1 ZKWASM(ZKWASM) uz COP
$124.86474
1 ZKWASM(ZKWASM) uz ZAR
R.0.5669202
1 ZKWASM(ZKWASM) uz UAH
1.3608672
1 ZKWASM(ZKWASM) uz TZS
T.Sh.79.655037
1 ZKWASM(ZKWASM) uz VES
Bs7.21182
1 ZKWASM(ZKWASM) uz CLP
$30.59364
1 ZKWASM(ZKWASM) uz PKR
Rs9.1431648
1 ZKWASM(ZKWASM) uz KZT
16.949394
1 ZKWASM(ZKWASM) uz THB
฿1.0533138
1 ZKWASM(ZKWASM) uz TWD
NT$1.0002762
1 ZKWASM(ZKWASM) uz AED
د.إ0.1186878
1 ZKWASM(ZKWASM) uz CHF
Fr0.0261954
1 ZKWASM(ZKWASM) uz HKD
HK$0.2512818
1 ZKWASM(ZKWASM) uz AMD
֏12.371667
1 ZKWASM(ZKWASM) uz MAD
.د.م0.3010854
1 ZKWASM(ZKWASM) uz MXN
$0.6044346
1 ZKWASM(ZKWASM) uz SAR
ريال0.121275
1 ZKWASM(ZKWASM) uz ETB
Br4.9357308
1 ZKWASM(ZKWASM) uz KES
KSh4.1780046
1 ZKWASM(ZKWASM) uz JOD
د.أ0.02292906
1 ZKWASM(ZKWASM) uz PLN
0.1199814
1 ZKWASM(ZKWASM) uz RON
лв0.1432662
1 ZKWASM(ZKWASM) uz SEK
kr0.3098172
1 ZKWASM(ZKWASM) uz BGN
лв0.054978
1 ZKWASM(ZKWASM) uz HUF
Ft10.9367412
1 ZKWASM(ZKWASM) uz CZK
0.687225
1 ZKWASM(ZKWASM) uz KWD
د.ك0.00992838
1 ZKWASM(ZKWASM) uz ILS
0.1054284
1 ZKWASM(ZKWASM) uz BOB
Bs0.2234694
1 ZKWASM(ZKWASM) uz AZN
0.054978
1 ZKWASM(ZKWASM) uz TJS
SM0.2981748
1 ZKWASM(ZKWASM) uz GEL
0.0879648
1 ZKWASM(ZKWASM) uz AOA
Kz29.6425206
1 ZKWASM(ZKWASM) uz BHD
.د.ب0.01215984
1 ZKWASM(ZKWASM) uz BMD
$0.03234
1 ZKWASM(ZKWASM) uz DKK
kr0.21021
1 ZKWASM(ZKWASM) uz HNL
L0.8518356
1 ZKWASM(ZKWASM) uz MUR
1.484406
1 ZKWASM(ZKWASM) uz NAD
$0.5598054
1 ZKWASM(ZKWASM) uz NOK
kr0.3305148
1 ZKWASM(ZKWASM) uz NZD
$0.0569184
1 ZKWASM(ZKWASM) uz PAB
B/.0.03234
1 ZKWASM(ZKWASM) uz PGK
K0.1361514
1 ZKWASM(ZKWASM) uz QAR
ر.ق0.1177176
1 ZKWASM(ZKWASM) uz RSD
дин.3.3015906
1 ZKWASM(ZKWASM) uz UZS
soʻm389.6384646
1 ZKWASM(ZKWASM) uz ALL
L2.7201174
1 ZKWASM(ZKWASM) uz ANG
ƒ0.0578886
1 ZKWASM(ZKWASM) uz AWG
ƒ0.0578886
1 ZKWASM(ZKWASM) uz BBD
$0.06468
1 ZKWASM(ZKWASM) uz BAM
KM0.054978
1 ZKWASM(ZKWASM) uz BIF
Fr95.37066
1 ZKWASM(ZKWASM) uz BND
$0.042042
1 ZKWASM(ZKWASM) uz BSD
$0.03234
1 ZKWASM(ZKWASM) uz JMD
$5.1915402
1 ZKWASM(ZKWASM) uz KHR
129.8793804
1 ZKWASM(ZKWASM) uz KMF
Fr13.77684
1 ZKWASM(ZKWASM) uz LAK
703.0434642
1 ZKWASM(ZKWASM) uz LKR
රු9.8565852
1 ZKWASM(ZKWASM) uz MDL
L0.5478396
1 ZKWASM(ZKWASM) uz MGA
Ar145.022262
1 ZKWASM(ZKWASM) uz MOP
P0.25872
1 ZKWASM(ZKWASM) uz MVR
0.498036
1 ZKWASM(ZKWASM) uz MWK
MK56.1457974
1 ZKWASM(ZKWASM) uz MZN
MT2.068143
1 ZKWASM(ZKWASM) uz NPR
रु4.5877524
1 ZKWASM(ZKWASM) uz PYG
229.35528
1 ZKWASM(ZKWASM) uz RWF
Fr46.86066
1 ZKWASM(ZKWASM) uz SBD
$0.2661582
1 ZKWASM(ZKWASM) uz SCR
0.4582578
1 ZKWASM(ZKWASM) uz SRD
$1.24509
1 ZKWASM(ZKWASM) uz SVC
$0.282975
1 ZKWASM(ZKWASM) uz SZL
L0.5598054
1 ZKWASM(ZKWASM) uz TMT
m0.1135134
1 ZKWASM(ZKWASM) uz TND
د.ت0.09485322
1 ZKWASM(ZKWASM) uz TTD
$0.2192652
1 ZKWASM(ZKWASM) uz UGX
Sh112.67256
1 ZKWASM(ZKWASM) uz XAF
Fr18.46614
1 ZKWASM(ZKWASM) uz XCD
$0.087318
1 ZKWASM(ZKWASM) uz XOF
Fr18.46614
1 ZKWASM(ZKWASM) uz XPF
Fr3.33102
1 ZKWASM(ZKWASM) uz BWP
P0.43659
1 ZKWASM(ZKWASM) uz BZD
$0.0650034
1 ZKWASM(ZKWASM) uz CVE
$3.1166058
1 ZKWASM(ZKWASM) uz DJF
Fr5.72418
1 ZKWASM(ZKWASM) uz DOP
$2.074611
1 ZKWASM(ZKWASM) uz DZD
د.ج4.2239274
1 ZKWASM(ZKWASM) uz FJD
$0.0737352
1 ZKWASM(ZKWASM) uz GNF
Fr281.1963
1 ZKWASM(ZKWASM) uz GTQ
Q0.2477244
1 ZKWASM(ZKWASM) uz GYD
$6.765528
1 ZKWASM(ZKWASM) uz ISK
kr4.10718

ZKWASM resurss

Dziļākai izpratnei par ZKWASM, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā ZKWASM vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par ZKWASM

Kāda ir ZKWASM (ZKWASM) vērtība šodien?
Reāllaika ZKWASM cena USD ir 0.03234 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā ZKWASM uz USD cena?
Pašreizējā ZKWASM uz USD cena ir $ 0.03234. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir ZKWASM tirgus maksimums?
ZKWASM tirgus maksimums ir -- USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir ZKWASM apjoms apgrozībā?
ZKWASM apjoms apgrozībā ir -- USD.
Kāda bija ZKWASM vēsturiski augstākā cena?
ZKWASM sasniedza vēsturiski augstāko cenu -- USD apmērā.
Kāda bija ZKWASM vēsturiski zemākā cena?
ZKWASM sasniedza vēsturiski zemāko cenu -- USD.
Kāds ir ZKWASM tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu ZKWASM tirdzniecības apjoms ir $ 64.00K USD.
Vai ZKWASM šogad kāps augstāk?
ZKWASM cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati ZKWASM cenas prognozi dziļākai analīzei.
ZKWASM (ZKWASM) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Populārās ziņas

Kāpēc tik daudz cilvēku joprojām zaudē naudu bullī?

October 6, 2025

Bitcoin Otrā Slāņa Tīklu Pieaugums: Tehnoloģijas Izpratne, Kas Pārvērš Bitcoin Nākotni 2025. Gadā

October 6, 2025

Altkoīni 2025. gadā: Kad TOTAL3 sasniedz jaunas virsotnes, bet jūsu portfelis nevirzās

October 5, 2025
Skatīt vairāk

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

ZKWASM uz USD kalkulators

Summa

ZKWASM
ZKWASM
USD
USD

1 ZKWASM = 0.03234 USD

Tirgot ZKWASM

ZKWASM/USDT
$0.03235
$0.03235$0.03235
-4.45%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

