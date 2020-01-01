zkLink (ZKL) tokenomika

zkLink (ZKL) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par zkLink (ZKL), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

zkLink (ZKL) informācija

zkLink aggregates and unifies liquidity across Layer 2 rollups and Layer 1 blockchains. zkLink offers two core solutions: zkLink Nova and zkLink X, using zero-knowledge technology to unify liquidity access across connected blockchains and rollups.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://zk.link/
Tehniskais dokuments:
https://docs.zk.link/docs/Introduction/
Bloku pārlūks:
https://explorer.zklink.io/

zkLink (ZKL) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos zkLink (ZKL) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 5.51M
$ 5.51M$ 5.51M
Kopējais apjoms:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 352.34M
$ 352.34M$ 352.34M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 15.63M
$ 15.63M$ 15.63M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.765
$ 0.765$ 0.765
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.0117813791188444
$ 0.0117813791188444$ 0.0117813791188444
Pašreizējā cena:
$ 0.01563
$ 0.01563$ 0.01563

zkLink (ZKL) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

zkLink (ZKL) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais ZKL tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu ZKL tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti ZKL tokenomiku, uzzini ZKL tokena reāllaika cenu!

zkLink (ZKL) cenas vēsture

ZKL cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

ZKL cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas ZKL? Mūsu ZKL cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.