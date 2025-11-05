BiržaDEX+
Papildinformācija par ZKC

ZKC Cenas informācija

Kas ir ZKC

ZKC Tehniskais dokuments

ZKC Oficiālā tīmekļa vietne

ZKC Tokenomika

ZKC Cenas prognoze

ZKC Vēsture

ZKC iegādes rokasgrāmata

ZKC uz bezseguma valūtu konvertētājs

ZKC Tūlītējie darījumi

ZKC USDT-M Futures

Boundless logotips

Boundless kurss(ZKC)

1 ZKC uz USD reāllaika cena:

$0.1879
$0.1879$0.1879
-3.69%1D
USD
Boundless (ZKC) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:23:06 (UTC+8)

Boundless (ZKC) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.1795
$ 0.1795$ 0.1795
24h zemākā
$ 0.2064
$ 0.2064$ 0.2064
24h augstākā

$ 0.1795
$ 0.1795$ 0.1795

$ 0.2064
$ 0.2064$ 0.2064

$ 2.1342961487062966
$ 2.1342961487062966$ 2.1342961487062966

$ 0.10926744882772854
$ 0.10926744882772854$ 0.10926744882772854

+2.28%

-3.69%

-18.84%

-18.84%

Boundless (ZKC) reāllaika cena ir $ 0.1879. Pēdējo 24 stundu laikā ZKC tika tirgots robežās no zemākās $ 0.1795 līdz augstākajai $ 0.2064, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. ZKC visu laiku augstākā cena ir $ 2.1342961487062966, savukārt zemākā - $ 0.10926744882772854.

Īstermiņa veiktspējas ziņā ZKC ir mainījies par +2.28% pēdējā stundā, par -3.69% pēdējo 24 stundu laikā un par -18.84% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Boundless (ZKC) tirgus informācija

No.570

$ 37.76M
$ 37.76M$ 37.76M

$ 454.48K
$ 454.48K$ 454.48K

$ 187.90M
$ 187.90M$ 187.90M

200.94M
200.94M 200.94M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Pašreizējais Boundless tirgus maksimums ir $ 37.76M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 454.48K. ZKC apjoms apgrozībā ir 200.94M ar kopējo apjomu 1000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 187.90M.

Boundless (ZKC) cenas vēsture USD

Seko Boundless cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.007199-3.69%
30 dienas$ -0.1329-41.43%
60 dienas$ -0.1121-37.37%
90 dienas$ -0.1121-37.37%
Boundless Cenas izmaiņas šodien

Šodien ZKC cena mainījās par $ -0.007199 (-3.69%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Boundless 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.1329 (-41.43%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Boundless 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, ZKC piedzīvoja izmaiņas $ -0.1121 (-37.37%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Boundless 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.1121 (-37.37%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Boundless (ZKC) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Boundless cenas vēstures lapu.

Kas ir Boundless (ZKC)?

Boundless is the universal, permissionless zero-knowledge network that brings the power of ZK to every chain. Powered by RISC-V zkVMs and a novel, patented, cryptographic primitive called Proof of Verifiable Work (PoVW) which incentivizes a network of decentralized ZK miners with Zero Knowledge Coin ($ZKC), the protocol’s native token. Boundless’ tech was developed and launched by RISC Zero, innovators behind the first RISC-V zkVM; it provides scalable ZK proving to meet web3’s growing demand for ZK proofs from L1’s, L2’s, bridges, defi applications and more.

Boundless ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Boundless ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt ZKC steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Boundless mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Boundless pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Boundless cenas prognoze (USD)

Kāda būs Boundless (ZKC) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Boundless (ZKC) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Boundless prognozes.

Apskati Boundless cenas prognozi!

Boundless (ZKC) tokenomika

Boundless (ZKC) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par ZKC tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Boundless (ZKC)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Boundless? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Boundless MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

ZKC uz vietējām valūtām

Boundless resurss

Dziļākai izpratnei par Boundless, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā Boundless vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Boundless

Kāda ir Boundless (ZKC) vērtība šodien?
Reāllaika ZKC cena USD ir 0.1879 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā ZKC uz USD cena?
Pašreizējā ZKC uz USD cena ir $ 0.1879. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Boundless tirgus maksimums?
ZKC tirgus maksimums ir $ 37.76M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir ZKC apjoms apgrozībā?
ZKC apjoms apgrozībā ir 200.94M USD.
Kāda bija ZKC vēsturiski augstākā cena?
ZKC sasniedza vēsturiski augstāko cenu 2.1342961487062966 USD apmērā.
Kāda bija ZKC vēsturiski zemākā cena?
ZKC sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.10926744882772854 USD.
Kāds ir ZKC tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu ZKC tirdzniecības apjoms ir $ 454.48K USD.
Vai ZKC šogad kāps augstāk?
ZKC cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati ZKC cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:23:06 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

