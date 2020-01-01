zkSwap Finance (ZF) tokenomika

zkSwap Finance (ZF) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par zkSwap Finance (ZF), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
zkSwap Finance (ZF) informācija

zkSwap Finance is the top DEX and the first Swap to Earn DeFi Platform on zkSync Era ecosystem, pioneering a unique incentive model that rewards both liquidity providers and traders.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://zkswap.finance/
Tehniskais dokuments:
https://docs.zkswap.finance/
Bloku pārlūks:
https://era.zksync.network/token/0x31C2c031fDc9d33e974f327Ab0d9883Eae06cA4A

zkSwap Finance (ZF) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos zkSwap Finance (ZF) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 1.59M
$ 1.59M
$ 1.59M$ 1.59M
Kopējais apjoms:
$ 780.22M
$ 780.22M$ 780.22M
Apjoms apgrozībā:
$ 575.69M
$ 575.69M$ 575.69M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 2.77M
$ 2.77M
$ 2.77M$ 2.77M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.12
$ 0.12
$ 0.12$ 0.12
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.000182139809719544
$ 0.000182139809719544$ 0.000182139809719544
Pašreizējā cena:
$ 0.00277
$ 0.00277$ 0.00277

zkSwap Finance (ZF) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

zkSwap Finance (ZF) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais ZF tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu ZF tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti ZF tokenomiku, uzzini ZF tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties ZF

Vēlies iekļaut zkSwap Finance (ZF) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas ZF iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

zkSwap Finance (ZF) cenas vēsture

ZF cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

ZF cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas ZF? Mūsu ZF cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

Vairāk nekā 4,000 tirdzniecības pāru tūlītējo darījumu un Futures sadaļās
Ātrākie tokenu saraksti starp CEX
#1 likviditāte visā nozarē
Zemākā komisijas maksa ar 24/7 klientu atbalstu
100 %+ tokenu rezervju pārredzamība lietotāju līdzekļiem
Īpaši zemas prasības uzsākšanai: pērc kriptovalūtu ar tikai 1 USDT
Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.