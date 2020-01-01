ZetaChain (ZETA) tokenomika

ZetaChain (ZETA) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par ZetaChain (ZETA), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

ZetaChain (ZETA) informācija

ZetaChain is both a layer 1 (L1) blockchain and a smart contract platform with built-in connectivity to all blockchains and layers. It is the only public blockchain with smart contracts that can manage assets, data, & liquidity on any chain, even ones that don’t have native smart contract capabilities, like Bitcoin.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://zetachain.com
Tehniskais dokuments:
https://www.zetachain.com/whitepaper.pdf
Bloku pārlūks:
https://explorer.zetachain.com/

ZetaChain (ZETA) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos ZetaChain (ZETA) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 191.28M
$ 191.28M$ 191.28M
Kopējais apjoms:
$ 2.10B
$ 2.10B$ 2.10B
Apjoms apgrozībā:
$ 1.02B
$ 1.02B$ 1.02B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 392.49M
$ 392.49M$ 392.49M
Visu laiku augstākā cena:
$ 2.9
$ 2.9$ 2.9
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.15245095204132153
$ 0.15245095204132153$ 0.15245095204132153
Pašreizējā cena:
$ 0.1869
$ 0.1869$ 0.1869

ZetaChain (ZETA) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

ZetaChain (ZETA) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais ZETA tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu ZETA tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti ZETA tokenomiku, uzzini ZETA tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties ZETA

Vēlies iekļaut ZetaChain (ZETA) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas ZETA iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

ZetaChain (ZETA) cenas vēsture

ZETA cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

ZETA cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas ZETA? Mūsu ZETA cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

Vairāk nekā 4,000 tirdzniecības pāru tūlītējo darījumu un Futures sadaļās
Ātrākie tokenu saraksti starp CEX
#1 likviditāte visā nozarē
Zemākā komisijas maksa ar 24/7 klientu atbalstu
100 %+ tokenu rezervju pārredzamība lietotāju līdzekļiem
Īpaši zemas prasības uzsākšanai: pērc kriptovalūtu ar tikai 1 USDT
mc_how_why_title
Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.