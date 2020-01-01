ZeroLend (ZERO) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par ZeroLend (ZERO), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
ZeroLend (ZERO) informācija

ZeroLend is one of the largest lending markets in DeFi with domination on Linea, zkSync, Manta, X Layer and Blast with a focus on liquid restaking tokens (LRTs) lending, real world assets (RWAs) lending, and account abstraction with over 200+ million in TVL.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://zerolend.xyz/
Tehniskais dokuments:
https://docs.zerolend.xyz/
Bloku pārlūks:
https://lineascan.build/token/0x78354f8DcCB269a615A7e0a24f9B0718FDC3C7A7

ZeroLend (ZERO) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos ZeroLend (ZERO) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 2.14M
$ 2.14M
Kopējais apjoms:
$ 100.00B
$ 100.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 54.87B
$ 54.87B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 3.91M
$ 3.91M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.0024776
$ 0.0024776
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.000031154749938451
$ 0.000031154749938451
Pašreizējā cena:
$ 0.00003905
$ 0.00003905

ZeroLend (ZERO) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

ZeroLend (ZERO) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais ZERO tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu ZERO tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti ZERO tokenomiku, uzzini ZERO tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties ZERO

Vēlies iekļaut ZeroLend (ZERO) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas ZERO iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

ZeroLend (ZERO) cenas vēsture

ZERO cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

ZERO cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas ZERO? Mūsu ZERO cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

Vairāk nekā 4,000 tirdzniecības pāru tūlītējo darījumu un Futures sadaļās
Ātrākie tokenu saraksti starp CEX
#1 likviditāte visā nozarē
Zemākā komisijas maksa ar 24/7 klientu atbalstu
100 %+ tokenu rezervju pārredzamība lietotāju līdzekļiem
Īpaši zemas prasības uzsākšanai: pērc kriptovalūtu ar tikai 1 USDT
