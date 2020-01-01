Zenqira (ZENQ) tokenomika

Zenqira (ZENQ) informācija

ZENQ token powers AI training and decentralized computing, giving users access to computing resources without managing datacenters or GPUs. It enables passive income through GPU lending and supports investments in AI projects within the Zenqira ecosystem.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://zenqira.com/
Tehniskais dokuments:
https://token.zenqira.com/whitepaper.pdf
Bloku pārlūks:
https://bscscan.com/token/0xf226432a5f49d595def3a3c51c7210b61f0aef2d

Zenqira (ZENQ) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Zenqira (ZENQ) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 335.96K
$ 335.96K$ 335.96K
Kopējais apjoms:
$ 500.00M
$ 500.00M$ 500.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 163.96M
$ 163.96M$ 163.96M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 1.02M
$ 1.02M$ 1.02M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.0265
$ 0.0265$ 0.0265
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.000057039167451318
$ 0.000057039167451318$ 0.000057039167451318
Pašreizējā cena:
$ 0.002049
$ 0.002049$ 0.002049

Zenqira (ZENQ) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Zenqira (ZENQ) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais ZENQ tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu ZENQ tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti ZENQ tokenomiku, uzzini ZENQ tokena reāllaika cenu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.