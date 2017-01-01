Horizen (ZEN) tokenomika

Horizen (ZEN) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Horizen (ZEN), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Horizen (ZEN) informācija

Horizen’s mission is to empower people and bring the world together by building a fair and inclusive ecosystem where everyone is rewarded for their contributions. Launched in May 2017, the platform enables real-life uses beyond its native cryptocurrency, ZEN, which is a mineable PoW coin available on major crypto exchanges. Users can securely store and transact ZEN using Horizen's flagship app, Sphere by Horizen.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.horizen.io/
Tehniskais dokuments:
https://www.horizen.io/research/
Bloku pārlūks:
https://basescan.org/token/0xf43eb8de897fbc7f2502483b2bef7bb9ea179229

Horizen (ZEN) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Horizen (ZEN) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 126.57M
Kopējais apjoms:
$ 21.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 17.34M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 153.30M
Visu laiku augstākā cena:
$ 166.57
Visu laiku zemākā cena:
$ 3.092439889907837
Pašreizējā cena:
$ 7.3
Horizen (ZEN) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Horizen (ZEN) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais ZEN tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu ZEN tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti ZEN tokenomiku, uzzini ZEN tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties ZEN

Vēlies iekļaut Horizen (ZEN) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas ZEN iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Horizen (ZEN) cenas vēsture

ZEN cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

ZEN cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas ZEN? Mūsu ZEN cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.