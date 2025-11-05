BiržaDEX+
Reāllaika Frankencoin cena šodien ir 1.235 USD. Seko līdzi reāllaika ZCHF uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati ZCHF cenas tendenci MEXC.

Frankencoin logotips

Frankencoin kurss(ZCHF)

1 ZCHF uz USD reāllaika cena:

$1.235
-0.05%1D
USD
Frankencoin (ZCHF) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:22:59 (UTC+8)

Frankencoin (ZCHF) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 1.2346
24h zemākā
$ 1.2378
24h augstākā

$ 1.2346
$ 1.2378
$ 1.4867555171082332
$ 1.0691543241973427
0.00%

-0.05%

-2.12%

-2.12%

Frankencoin (ZCHF) reāllaika cena ir $ 1.235. Pēdējo 24 stundu laikā ZCHF tika tirgots robežās no zemākās $ 1.2346 līdz augstākajai $ 1.2378, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. ZCHF visu laiku augstākā cena ir $ 1.4867555171082332, savukārt zemākā - $ 1.0691543241973427.

Īstermiņa veiktspējas ziņā ZCHF ir mainījies par 0.00% pēdējā stundā, par -0.05% pēdējo 24 stundu laikā un par -2.12% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Frankencoin (ZCHF) tirgus informācija

No.3818

$ 0.00
$ 164.80K
$ 11.82M
0.00
9,569,702
ETH

Pašreizējais Frankencoin tirgus maksimums ir $ 0.00, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 164.80K. ZCHF apjoms apgrozībā ir 0.00 ar kopējo apjomu 9569702. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 11.82M.

Frankencoin (ZCHF) cenas vēsture USD

Seko Frankencoin cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.000618-0.05%
30 dienas$ -0.0223-1.78%
60 dienas$ -0.016-1.28%
90 dienas$ +0.635+105.83%
Frankencoin Cenas izmaiņas šodien

Šodien ZCHF cena mainījās par $ -0.000618 (-0.05%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Frankencoin 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.0223 (-1.78%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Frankencoin 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, ZCHF piedzīvoja izmaiņas $ -0.016 (-1.28%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Frankencoin 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +0.635 (+105.83%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Frankencoin (ZCHF) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Frankencoin cenas vēstures lapu.

Kas ir Frankencoin (ZCHF)?

Frankencoin is a collateralized, oracle-free stablecoin that tracks the value of the Swiss franc.

Frankencoin ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Frankencoin ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt ZCHF steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Frankencoin mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Frankencoin pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Frankencoin cenas prognoze (USD)

Kāda būs Frankencoin (ZCHF) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Frankencoin (ZCHF) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Frankencoin prognozes.

Apskati Frankencoin cenas prognozi!

Frankencoin (ZCHF) tokenomika

Frankencoin (ZCHF) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par ZCHF tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Frankencoin (ZCHF)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Frankencoin? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Frankencoin MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

ZCHF uz vietējām valūtām

1 Frankencoin(ZCHF) uz VND
32,499.025
1 Frankencoin(ZCHF) uz AUD
A$1.9019
1 Frankencoin(ZCHF) uz GBP
0.9386
1 Frankencoin(ZCHF) uz EUR
1.07445
1 Frankencoin(ZCHF) uz USD
$1.235
1 Frankencoin(ZCHF) uz MYR
RM5.17465
1 Frankencoin(ZCHF) uz TRY
51.9688
1 Frankencoin(ZCHF) uz JPY
¥188.955
1 Frankencoin(ZCHF) uz ARS
ARS$1,800.2842
1 Frankencoin(ZCHF) uz RUB
100.02265
1 Frankencoin(ZCHF) uz INR
109.58155
1 Frankencoin(ZCHF) uz IDR
Rp20,583.3251
1 Frankencoin(ZCHF) uz PHP
72.43275
1 Frankencoin(ZCHF) uz EGP
￡E.58.4155
1 Frankencoin(ZCHF) uz BRL
R$6.65665
1 Frankencoin(ZCHF) uz CAD
C$1.74135
1 Frankencoin(ZCHF) uz BDT
150.5465
1 Frankencoin(ZCHF) uz NGN
1,782.105
1 Frankencoin(ZCHF) uz COP
$4,768.335
1 Frankencoin(ZCHF) uz ZAR
R.21.64955
1 Frankencoin(ZCHF) uz UAH
51.9688
1 Frankencoin(ZCHF) uz TZS
T.Sh.3,041.86675
1 Frankencoin(ZCHF) uz VES
Bs275.405
1 Frankencoin(ZCHF) uz CLP
$1,168.31
1 Frankencoin(ZCHF) uz PKR
Rs349.1592
1 Frankencoin(ZCHF) uz KZT
647.2635
1 Frankencoin(ZCHF) uz THB
฿40.22395
1 Frankencoin(ZCHF) uz TWD
NT$38.19855
1 Frankencoin(ZCHF) uz AED
د.إ4.53245
1 Frankencoin(ZCHF) uz CHF
Fr1.00035
1 Frankencoin(ZCHF) uz HKD
HK$9.59595
1 Frankencoin(ZCHF) uz AMD
֏472.44925
1 Frankencoin(ZCHF) uz MAD
.د.م11.49785
1 Frankencoin(ZCHF) uz MXN
$23.08215
1 Frankencoin(ZCHF) uz SAR
ريال4.63125
1 Frankencoin(ZCHF) uz ETB
Br188.4857
1 Frankencoin(ZCHF) uz KES
KSh159.54965
1 Frankencoin(ZCHF) uz JOD
د.أ0.875615
1 Frankencoin(ZCHF) uz PLN
4.58185
1 Frankencoin(ZCHF) uz RON
лв5.47105
1 Frankencoin(ZCHF) uz SEK
kr11.8313
1 Frankencoin(ZCHF) uz BGN
лв2.0995
1 Frankencoin(ZCHF) uz HUF
Ft417.6523
1 Frankencoin(ZCHF) uz CZK
26.24375
1 Frankencoin(ZCHF) uz KWD
د.ك0.379145
1 Frankencoin(ZCHF) uz ILS
4.0261
1 Frankencoin(ZCHF) uz BOB
Bs8.53385
1 Frankencoin(ZCHF) uz AZN
2.0995
1 Frankencoin(ZCHF) uz TJS
SM11.3867
1 Frankencoin(ZCHF) uz GEL
3.3592
1 Frankencoin(ZCHF) uz AOA
Kz1,131.98865
1 Frankencoin(ZCHF) uz BHD
.د.ب0.46436
1 Frankencoin(ZCHF) uz BMD
$1.235
1 Frankencoin(ZCHF) uz DKK
kr8.0275
1 Frankencoin(ZCHF) uz HNL
L32.5299
1 Frankencoin(ZCHF) uz MUR
56.6865
1 Frankencoin(ZCHF) uz NAD
$21.37785
1 Frankencoin(ZCHF) uz NOK
kr12.6217
1 Frankencoin(ZCHF) uz NZD
$2.1736
1 Frankencoin(ZCHF) uz PAB
B/.1.235
1 Frankencoin(ZCHF) uz PGK
K5.19935
1 Frankencoin(ZCHF) uz QAR
ر.ق4.4954
1 Frankencoin(ZCHF) uz RSD
дин.126.08115
1 Frankencoin(ZCHF) uz UZS
soʻm14,879.51465
1 Frankencoin(ZCHF) uz ALL
L103.87585
1 Frankencoin(ZCHF) uz ANG
ƒ2.21065
1 Frankencoin(ZCHF) uz AWG
ƒ2.21065
1 Frankencoin(ZCHF) uz BBD
$2.47
1 Frankencoin(ZCHF) uz BAM
KM2.0995
1 Frankencoin(ZCHF) uz BIF
Fr3,642.015
1 Frankencoin(ZCHF) uz BND
$1.6055
1 Frankencoin(ZCHF) uz BSD
$1.235
1 Frankencoin(ZCHF) uz JMD
$198.25455
1 Frankencoin(ZCHF) uz KHR
4,959.8341
1 Frankencoin(ZCHF) uz KMF
Fr526.11
1 Frankencoin(ZCHF) uz LAK
26,847.82555
1 Frankencoin(ZCHF) uz LKR
රු376.4033
1 Frankencoin(ZCHF) uz MDL
L20.9209
1 Frankencoin(ZCHF) uz MGA
Ar5,538.1105
1 Frankencoin(ZCHF) uz MOP
P9.88
1 Frankencoin(ZCHF) uz MVR
19.019
1 Frankencoin(ZCHF) uz MWK
MK2,144.09585
1 Frankencoin(ZCHF) uz MZN
MT78.97825
1 Frankencoin(ZCHF) uz NPR
रु175.1971
1 Frankencoin(ZCHF) uz PYG
8,758.62
1 Frankencoin(ZCHF) uz RWF
Fr1,789.515
1 Frankencoin(ZCHF) uz SBD
$10.16405
1 Frankencoin(ZCHF) uz SCR
17.49995
1 Frankencoin(ZCHF) uz SRD
$47.5475
1 Frankencoin(ZCHF) uz SVC
$10.80625
1 Frankencoin(ZCHF) uz SZL
L21.37785
1 Frankencoin(ZCHF) uz TMT
m4.33485
1 Frankencoin(ZCHF) uz TND
د.ت3.622255
1 Frankencoin(ZCHF) uz TTD
$8.3733
1 Frankencoin(ZCHF) uz UGX
Sh4,302.74
1 Frankencoin(ZCHF) uz XAF
Fr705.185
1 Frankencoin(ZCHF) uz XCD
$3.3345
1 Frankencoin(ZCHF) uz XOF
Fr705.185
1 Frankencoin(ZCHF) uz XPF
Fr127.205
1 Frankencoin(ZCHF) uz BWP
P16.6725
1 Frankencoin(ZCHF) uz BZD
$2.48235
1 Frankencoin(ZCHF) uz CVE
$119.01695
1 Frankencoin(ZCHF) uz DJF
Fr218.595
1 Frankencoin(ZCHF) uz DOP
$79.22525
1 Frankencoin(ZCHF) uz DZD
د.ج161.30335
1 Frankencoin(ZCHF) uz FJD
$2.8158
1 Frankencoin(ZCHF) uz GNF
Fr10,738.325
1 Frankencoin(ZCHF) uz GTQ
Q9.4601
1 Frankencoin(ZCHF) uz GYD
$258.362
1 Frankencoin(ZCHF) uz ISK
kr156.845

Frankencoin resurss

Dziļākai izpratnei par Frankencoin, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā Frankencoin vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Frankencoin

Kāda ir Frankencoin (ZCHF) vērtība šodien?
Reāllaika ZCHF cena USD ir 1.235 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā ZCHF uz USD cena?
Pašreizējā ZCHF uz USD cena ir $ 1.235. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Frankencoin tirgus maksimums?
ZCHF tirgus maksimums ir $ 0.00 USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir ZCHF apjoms apgrozībā?
ZCHF apjoms apgrozībā ir 0.00 USD.
Kāda bija ZCHF vēsturiski augstākā cena?
ZCHF sasniedza vēsturiski augstāko cenu 1.4867555171082332 USD apmērā.
Kāda bija ZCHF vēsturiski zemākā cena?
ZCHF sasniedza vēsturiski zemāko cenu 1.0691543241973427 USD.
Kāds ir ZCHF tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu ZCHF tirdzniecības apjoms ir $ 164.80K USD.
Vai ZCHF šogad kāps augstāk?
ZCHF cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati ZCHF cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:22:59 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

