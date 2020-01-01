Zebec Network (ZBCN) tokenomika

Zebec Network (ZBCN) informācija

ZBCN Token is the governance and utility token of the Zebec Network. Holders of ZBCN have voting rights in the governance system and vote on critical decisions that affect the network and the ecosystem. ZBCN token is used in gas fees on Nautilus and unlocks a variety of benefits and incentives for holders.

https://zebec.io/
https://docs.zebec.io/zebec-network-white-paper
https://solscan.io/token/ZBCNpuD7YMXzTHB2fhGkGi78MNsHGLRXUhRewNRm9RU

Zebec Network (ZBCN) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Zebec Network (ZBCN) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 366.11M
$ 366.11M
$ 366.11M$ 366.11M
Kopējais apjoms:
$ 100.00B
$ 100.00B$ 100.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 90.91B
$ 90.91B$ 90.91B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 402.70M
$ 402.70M
$ 402.70M$ 402.70M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.0071973
$ 0.0071973
$ 0.0071973$ 0.0071973
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.000692135609811539
$ 0.000692135609811539$ 0.000692135609811539
Pašreizējā cena:
$ 0.004027
$ 0.004027$ 0.004027

Zebec Network (ZBCN) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Zebec Network (ZBCN) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais ZBCN tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu ZBCN tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti ZBCN tokenomiku, uzzini ZBCN tokena reāllaika cenu!

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

