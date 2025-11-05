BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika YZY cena šodien ir 0.3875 USD. Seko līdzi reāllaika YZY uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati YZY cenas tendenci MEXC.Reāllaika YZY cena šodien ir 0.3875 USD. Seko līdzi reāllaika YZY uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati YZY cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par YZY

YZY Cenas informācija

Kas ir YZY

YZY Oficiālā tīmekļa vietne

YZY Tokenomika

YZY Cenas prognoze

YZY Vēsture

YZY iegādes rokasgrāmata

YZY uz bezseguma valūtu konvertētājs

YZY Tūlītējie darījumi

YZY USDT-M Futures

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

YZY logotips

YZY kurss(YZY)

1 YZY uz USD reāllaika cena:

$0.3875
$0.3875$0.3875
+1.17%1D
USD
YZY (YZY) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:22:52 (UTC+8)

YZY (YZY) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.3646
$ 0.3646$ 0.3646
24h zemākā
$ 0.3937
$ 0.3937$ 0.3937
24h augstākā

$ 0.3646
$ 0.3646$ 0.3646

$ 0.3937
$ 0.3937$ 0.3937

$ 3.1581037257728988
$ 3.1581037257728988$ 3.1581037257728988

$ 0.19323573050067985
$ 0.19323573050067985$ 0.19323573050067985

+2.16%

+1.17%

-1.35%

-1.35%

YZY (YZY) reāllaika cena ir $ 0.3875. Pēdējo 24 stundu laikā YZY tika tirgots robežās no zemākās $ 0.3646 līdz augstākajai $ 0.3937, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. YZY visu laiku augstākā cena ir $ 3.1581037257728988, savukārt zemākā - $ 0.19323573050067985.

Īstermiņa veiktspējas ziņā YZY ir mainījies par +2.16% pēdējā stundā, par +1.17% pēdējo 24 stundu laikā un par -1.35% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

YZY (YZY) tirgus informācija

No.282

$ 116.25M
$ 116.25M$ 116.25M

$ 56.52K
$ 56.52K$ 56.52K

$ 387.50M
$ 387.50M$ 387.50M

300.00M
300.00M 300.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,999,714.362118
999,999,714.362118 999,999,714.362118

29.99%

SOL

Pašreizējais YZY tirgus maksimums ir $ 116.25M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 56.52K. YZY apjoms apgrozībā ir 300.00M ar kopējo apjomu 999999714.362118. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 387.50M.

YZY (YZY) cenas vēsture USD

Seko YZY cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ +0.004481+1.17%
30 dienas$ -0.0285-6.86%
60 dienas$ -0.1045-21.24%
90 dienas$ -0.1125-22.50%
YZY Cenas izmaiņas šodien

Šodien YZY cena mainījās par $ +0.004481 (+1.17%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

YZY 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.0285 (-6.86%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

YZY 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, YZY piedzīvoja izmaiņas $ -0.1045 (-21.24%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

YZY 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.1125 (-22.50%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu YZY (YZY) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati YZY cenas vēstures lapu.

Kas ir YZY (YZY)?

YZY Money is a concept to put you in control, free from centralized authority.

YZY ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu YZY ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt YZY steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par YZY mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu YZY pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

YZY cenas prognoze (USD)

Kāda būs YZY (YZY) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu YZY (YZY) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa YZY prognozes.

Apskati YZY cenas prognozi!

YZY (YZY) tokenomika

YZY (YZY) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par YZY tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties YZY (YZY)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties YZY? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties YZY MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

YZY uz vietējām valūtām

1 YZY(YZY) uz VND
10,197.0625
1 YZY(YZY) uz AUD
A$0.59675
1 YZY(YZY) uz GBP
0.2945
1 YZY(YZY) uz EUR
0.337125
1 YZY(YZY) uz USD
$0.3875
1 YZY(YZY) uz MYR
RM1.623625
1 YZY(YZY) uz TRY
16.306
1 YZY(YZY) uz JPY
¥59.2875
1 YZY(YZY) uz ARS
ARS$564.8665
1 YZY(YZY) uz RUB
31.383625
1 YZY(YZY) uz INR
34.382875
1 YZY(YZY) uz IDR
Rp6,458.33075
1 YZY(YZY) uz PHP
22.726875
1 YZY(YZY) uz EGP
￡E.18.32875
1 YZY(YZY) uz BRL
R$2.088625
1 YZY(YZY) uz CAD
C$0.546375
1 YZY(YZY) uz BDT
47.23625
1 YZY(YZY) uz NGN
559.1625
1 YZY(YZY) uz COP
$1,496.1375
1 YZY(YZY) uz ZAR
R.6.792875
1 YZY(YZY) uz UAH
16.306
1 YZY(YZY) uz TZS
T.Sh.954.431875
1 YZY(YZY) uz VES
Bs86.4125
1 YZY(YZY) uz CLP
$366.575
1 YZY(YZY) uz PKR
Rs109.554
1 YZY(YZY) uz KZT
203.08875
1 YZY(YZY) uz THB
฿12.620875
1 YZY(YZY) uz TWD
NT$11.985375
1 YZY(YZY) uz AED
د.إ1.422125
1 YZY(YZY) uz CHF
Fr0.313875
1 YZY(YZY) uz HKD
HK$3.010875
1 YZY(YZY) uz AMD
֏148.238125
1 YZY(YZY) uz MAD
.د.م3.607625
1 YZY(YZY) uz MXN
$7.242375
1 YZY(YZY) uz SAR
ريال1.453125
1 YZY(YZY) uz ETB
Br59.14025
1 YZY(YZY) uz KES
KSh50.061125
1 YZY(YZY) uz JOD
د.أ0.2747375
1 YZY(YZY) uz PLN
1.437625
1 YZY(YZY) uz RON
лв1.716625
1 YZY(YZY) uz SEK
kr3.71225
1 YZY(YZY) uz BGN
лв0.65875
1 YZY(YZY) uz HUF
Ft131.04475
1 YZY(YZY) uz CZK
8.234375
1 YZY(YZY) uz KWD
د.ك0.1189625
1 YZY(YZY) uz ILS
1.26325
1 YZY(YZY) uz BOB
Bs2.677625
1 YZY(YZY) uz AZN
0.65875
1 YZY(YZY) uz TJS
SM3.57275
1 YZY(YZY) uz GEL
1.054
1 YZY(YZY) uz AOA
Kz355.178625
1 YZY(YZY) uz BHD
.د.ب0.1457
1 YZY(YZY) uz BMD
$0.3875
1 YZY(YZY) uz DKK
kr2.51875
1 YZY(YZY) uz HNL
L10.20675
1 YZY(YZY) uz MUR
17.78625
1 YZY(YZY) uz NAD
$6.707625
1 YZY(YZY) uz NOK
kr3.96025
1 YZY(YZY) uz NZD
$0.682
1 YZY(YZY) uz PAB
B/.0.3875
1 YZY(YZY) uz PGK
K1.631375
1 YZY(YZY) uz QAR
ر.ق1.4105
1 YZY(YZY) uz RSD
дин.39.559875
1 YZY(YZY) uz UZS
soʻm4,668.673625
1 YZY(YZY) uz ALL
L32.592625
1 YZY(YZY) uz ANG
ƒ0.693625
1 YZY(YZY) uz AWG
ƒ0.693625
1 YZY(YZY) uz BBD
$0.775
1 YZY(YZY) uz BAM
KM0.65875
1 YZY(YZY) uz BIF
Fr1,142.7375
1 YZY(YZY) uz BND
$0.50375
1 YZY(YZY) uz BSD
$0.3875
1 YZY(YZY) uz JMD
$62.205375
1 YZY(YZY) uz KHR
1,556.22325
1 YZY(YZY) uz KMF
Fr165.075
1 YZY(YZY) uz LAK
8,423.912875
1 YZY(YZY) uz LKR
රු118.10225
1 YZY(YZY) uz MDL
L6.56425
1 YZY(YZY) uz MGA
Ar1,737.66625
1 YZY(YZY) uz MOP
P3.1
1 YZY(YZY) uz MVR
5.9675
1 YZY(YZY) uz MWK
MK672.742625
1 YZY(YZY) uz MZN
MT24.780625
1 YZY(YZY) uz NPR
रु54.97075
1 YZY(YZY) uz PYG
2,748.15
1 YZY(YZY) uz RWF
Fr561.4875
1 YZY(YZY) uz SBD
$3.189125
1 YZY(YZY) uz SCR
5.490875
1 YZY(YZY) uz SRD
$14.91875
1 YZY(YZY) uz SVC
$3.390625
1 YZY(YZY) uz SZL
L6.707625
1 YZY(YZY) uz TMT
m1.360125
1 YZY(YZY) uz TND
د.ت1.1365375
1 YZY(YZY) uz TTD
$2.62725
1 YZY(YZY) uz UGX
Sh1,350.05
1 YZY(YZY) uz XAF
Fr221.2625
1 YZY(YZY) uz XCD
$1.04625
1 YZY(YZY) uz XOF
Fr221.2625
1 YZY(YZY) uz XPF
Fr39.9125
1 YZY(YZY) uz BWP
P5.23125
1 YZY(YZY) uz BZD
$0.778875
1 YZY(YZY) uz CVE
$37.343375
1 YZY(YZY) uz DJF
Fr68.5875
1 YZY(YZY) uz DOP
$24.858125
1 YZY(YZY) uz DZD
د.ج50.611375
1 YZY(YZY) uz FJD
$0.8835
1 YZY(YZY) uz GNF
Fr3,369.3125
1 YZY(YZY) uz GTQ
Q2.96825
1 YZY(YZY) uz GYD
$81.065
1 YZY(YZY) uz ISK
kr49.2125

YZY resurss

Dziļākai izpratnei par YZY, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Oficiālā YZY vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par YZY

Kāda ir YZY (YZY) vērtība šodien?
Reāllaika YZY cena USD ir 0.3875 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā YZY uz USD cena?
Pašreizējā YZY uz USD cena ir $ 0.3875. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir YZY tirgus maksimums?
YZY tirgus maksimums ir $ 116.25M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir YZY apjoms apgrozībā?
YZY apjoms apgrozībā ir 300.00M USD.
Kāda bija YZY vēsturiski augstākā cena?
YZY sasniedza vēsturiski augstāko cenu 3.1581037257728988 USD apmērā.
Kāda bija YZY vēsturiski zemākā cena?
YZY sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.19323573050067985 USD.
Kāds ir YZY tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu YZY tirdzniecības apjoms ir $ 56.52K USD.
Vai YZY šogad kāps augstāk?
YZY cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati YZY cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:22:52 (UTC+8)

YZY (YZY) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Populārās ziņas

Kāpēc tik daudz cilvēku joprojām zaudē naudu bullī?

October 6, 2025

Bitcoin Otrā Slāņa Tīklu Pieaugums: Tehnoloģijas Izpratne, Kas Pārvērš Bitcoin Nākotni 2025. Gadā

October 6, 2025

Altkoīni 2025. gadā: Kad TOTAL3 sasniedz jaunas virsotnes, bet jūsu portfelis nevirzās

October 5, 2025
Skatīt vairāk

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

YZY uz USD kalkulators

Summa

YZY
YZY
USD
USD

1 YZY = 0.3875 USD

Tirgot YZY

YZY/USDT
$0.3875
$0.3875$0.3875
+1.33%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,263.88
$100,263.88$100,263.88

-2.82%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,181.64
$3,181.64$3,181.64

-9.28%

Solana logotips

Solana

SOL

$151.01
$151.01$151.01

-6.48%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

+0.01%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1245
$2.1245$2.1245

-6.90%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,263.88
$100,263.88$100,263.88

-2.82%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,181.64
$3,181.64$3,181.64

-9.28%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1245
$2.1245$2.1245

-6.90%

Solana logotips

Solana

SOL

$151.01
$151.01$151.01

-6.48%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.15739
$0.15739$0.15739

-3.98%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.34813
$0.34813$0.34813

+2,169.42%

Momentum logotips

Momentum

MMT

$2.8500
$2.8500$2.8500

+1,800.00%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000347
$0.0000000000000000000000000347$0.0000000000000000000000000347

+402.89%

jellyjelly logotips

jellyjelly

JELLYJELLY

$0.471946
$0.471946$0.471946

+94.21%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000743
$0.0000743$0.0000743

+81.21%