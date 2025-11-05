BiržaDEX+
Reāllaika YURU COIN cena šodien ir 0.7499 USD. Seko līdzi reāllaika YURU uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati YURU cenas tendenci MEXC.

YURU COIN kurss(YURU)

1 YURU uz USD reāllaika cena:

$0.7499
+0.02%1D
USD
YURU COIN (YURU) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:22:45 (UTC+8)

YURU COIN (YURU) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.7251
24h zemākā
$ 0.781
24h augstākā

$ 0.7251
$ 0.781
$ 0.5789586277522937
$ 0.346206572110043
+2.26%

+0.02%

-11.74%

-11.74%

YURU COIN (YURU) reāllaika cena ir $ 0.7499. Pēdējo 24 stundu laikā YURU tika tirgots robežās no zemākās $ 0.7251 līdz augstākajai $ 0.781, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. YURU visu laiku augstākā cena ir $ 0.5789586277522937, savukārt zemākā - $ 0.346206572110043.

Īstermiņa veiktspējas ziņā YURU ir mainījies par +2.26% pēdējā stundā, par +0.02% pēdējo 24 stundu laikā un par -11.74% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

YURU COIN (YURU) tirgus informācija

No.3786

--
$ 23.06K
$ 7.50M
--
10,000,000
10,000,000
SOL

Pašreizējais YURU COIN tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 23.06K. YURU apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu 10000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 7.50M.

YURU COIN (YURU) cenas vēsture USD

Seko YURU COIN cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ +0.00015+0.02%
30 dienas$ -0.2271-23.25%
60 dienas$ -0.3348-30.87%
90 dienas$ -0.2477-24.83%
YURU COIN Cenas izmaiņas šodien

Šodien YURU cena mainījās par $ +0.00015 (+0.02%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

YURU COIN 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.2271 (-23.25%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

YURU COIN 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, YURU piedzīvoja izmaiņas $ -0.3348 (-30.87%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

YURU COIN 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.2477 (-24.83%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu YURU COIN (YURU) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati YURU COIN cenas vēstures lapu.

Kas ir YURU COIN (YURU)?

YURU COIN is the official token of Japan’s beloved Yuru-Chara Grand Prix — a nationwide mascot competition that has drawn over 738 million page views and 170 million cumulative votes since 2011. The token powers fan voting, campaigns, and NFT interaction, and employs a deflationary model where tokens are burned through participation.

YURU COIN ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu YURU COIN ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt YURU steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par YURU COIN mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu YURU COIN pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

YURU COIN cenas prognoze (USD)

Kāda būs YURU COIN (YURU) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu YURU COIN (YURU) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa YURU COIN prognozes.

Apskati YURU COIN cenas prognozi!

YURU COIN (YURU) tokenomika

YURU COIN (YURU) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par YURU tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties YURU COIN (YURU)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties YURU COIN? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties YURU COIN MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

YURU COIN resurss

Dziļākai izpratnei par YURU COIN, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā YURU COIN vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par YURU COIN

Kāda ir YURU COIN (YURU) vērtība šodien?
Reāllaika YURU cena USD ir 0.7499 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā YURU uz USD cena?
Pašreizējā YURU uz USD cena ir $ 0.7499. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir YURU COIN tirgus maksimums?
YURU tirgus maksimums ir -- USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir YURU apjoms apgrozībā?
YURU apjoms apgrozībā ir -- USD.
Kāda bija YURU vēsturiski augstākā cena?
YURU sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.5789586277522937 USD apmērā.
Kāda bija YURU vēsturiski zemākā cena?
YURU sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.346206572110043 USD.
Kāds ir YURU tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu YURU tirdzniecības apjoms ir $ 23.06K USD.
Vai YURU šogad kāps augstāk?
YURU cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati YURU cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:22:45 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

