Yidocy Plus (YIDO) tokenomika

Yidocy Plus (YIDO) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Yidocy Plus (YIDO), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Yidocy Plus (YIDO) informācija

Play, Enjoy, & Earn! Yidocy Plus is the web3 services bringing DeFi + GameFi + Kpop culture together! It offers truly unique user experiences covering from high-yield staking to game & Kpop playgrounds. Join this exciting community packed with real-world rewards opportunities and entertainment.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.yidocyplus.io/
Tehniskais dokuments:
https://yidocy.io/assets/Yidocy-white-paper_V1.2.pdf
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0x9973ee0bb7f10988f23ecfff54dc654a7f173e2c

Yidocy Plus (YIDO) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Yidocy Plus (YIDO) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Kopējais apjoms:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 142.60K
$ 142.60K$ 142.60K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.9
$ 0.9$ 0.9
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.000399827864187082
$ 0.000399827864187082$ 0.000399827864187082
Pašreizējā cena:
$ 0.001426
$ 0.001426$ 0.001426

Yidocy Plus (YIDO) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Yidocy Plus (YIDO) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais YIDO tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu YIDO tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti YIDO tokenomiku, uzzini YIDO tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties YIDO

Vēlies iekļaut Yidocy Plus (YIDO) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas YIDO iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Yidocy Plus (YIDO) cenas vēsture

YIDO cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

YIDO cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas YIDO? Mūsu YIDO cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

Vairāk nekā 4,000 tirdzniecības pāru tūlītējo darījumu un Futures sadaļās
Ātrākie tokenu saraksti starp CEX
#1 likviditāte visā nozarē
Zemākā komisijas maksa ar 24/7 klientu atbalstu
100 %+ tokenu rezervju pārredzamība lietotāju līdzekļiem
Īpaši zemas prasības uzsākšanai: pērc kriptovalūtu ar tikai 1 USDT
mc_how_why_title
Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.