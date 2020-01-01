Yield Guild Games (YGG) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Yield Guild Games (YGG), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Yield Guild Games (YGG) informācija

Yield Guild Games (YGG) is a decentralized autonomous organization (DAO) for investing in non fungible tokens (NFTs) used in virtual worlds and blockchain-based games.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://yieldguild.io/
Tehniskais dokuments:
https://storage.googleapis.com/external_communication/YGG-GuildProtocol-ConceptPaper-2024Sept.pdf
Bloku pārlūks:
https://solscan.io/token/EzZp7LRN1xwu3QsB2RJRrWwEGjJGsuWzuMCeQDB3NSPK

Yield Guild Games (YGG) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Yield Guild Games (YGG) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 123.08M
$ 123.08M$ 123.08M
Kopējais apjoms:
$ 999.72M
$ 999.72M$ 999.72M
Apjoms apgrozībā:
$ 596.34M
$ 596.34M$ 596.34M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 206.40M
$ 206.40M$ 206.40M
Visu laiku augstākā cena:
$ 11.5
$ 11.5$ 11.5
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.119167900856695
$ 0.119167900856695$ 0.119167900856695
Pašreizējā cena:
$ 0.2064
$ 0.2064$ 0.2064

Yield Guild Games (YGG) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Yield Guild Games (YGG) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais YGG tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu YGG tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti YGG tokenomiku, uzzini YGG tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties YGG

Vēlies iekļaut Yield Guild Games (YGG) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas YGG iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Yield Guild Games (YGG) cenas vēsture

YGG cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

YGG cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas YGG? Mūsu YGG cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.