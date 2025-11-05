BiržaDEX+
Reāllaika yieldbasis cena šodien ir 0.554 USD. Seko līdzi reāllaika YB uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati YB cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par YB

YB Cenas informācija

Kas ir YB

YB Tehniskais dokuments

YB Oficiālā tīmekļa vietne

YB Tokenomika

YB Cenas prognoze

YB Vēsture

YB iegādes rokasgrāmata

YB uz bezseguma valūtu konvertētājs

YB Tūlītējie darījumi

YB USDT-M Futures

yieldbasis logotips

yieldbasis kurss(YB)

1 YB uz USD reāllaika cena:

$0.5545
$0.5545
-0.25%1D
USD
yieldbasis (YB) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 11:39:44 (UTC+8)

yieldbasis (YB) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.4934
$ 0.4934
24h zemākā
$ 0.5913
$ 0.5913
24h augstākā

$ 0.4934
$ 0.4934

$ 0.5913
$ 0.5913

$ 0.9394352030918264
$ 0.9394352030918264

$ 0.35919482061601
$ 0.35919482061601

-0.92%

-0.25%

-9.45%

-9.45%

yieldbasis (YB) reāllaika cena ir $ 0.554. Pēdējo 24 stundu laikā YB tika tirgots robežās no zemākās $ 0.4934 līdz augstākajai $ 0.5913, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. YB visu laiku augstākā cena ir $ 0.9394352030918264, savukārt zemākā - $ 0.35919482061601.

Īstermiņa veiktspējas ziņā YB ir mainījies par -0.92% pēdējā stundā, par -0.25% pēdējo 24 stundu laikā un par -9.45% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

yieldbasis (YB) tirgus informācija

No.466

$ 48.71M
$ 48.71M

$ 1.23M
$ 1.23M

$ 554.00M
$ 554.00M

87.92M
87.92M

1,000,000,000
1,000,000,000

700,000,000
700,000,000

8.79%

ETH

Pašreizējais yieldbasis tirgus maksimums ir $ 48.71M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 1.23M. YB apjoms apgrozībā ir 87.92M ar kopējo apjomu 700000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 554.00M.

yieldbasis (YB) cenas vēsture USD

Seko yieldbasis cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.00139-0.25%
30 dienas$ +0.154+38.50%
60 dienas$ +0.154+38.50%
90 dienas$ +0.154+38.50%
yieldbasis Cenas izmaiņas šodien

Šodien YB cena mainījās par $ -0.00139 (-0.25%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

yieldbasis 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ +0.154 (+38.50%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

yieldbasis 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, YB piedzīvoja izmaiņas $ +0.154 (+38.50%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

yieldbasis 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +0.154 (+38.50%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu yieldbasis (YB) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati yieldbasis cenas vēstures lapu.

Kas ir yieldbasis (YB)?

YieldBasis is a DeFi protocol that enables users to provide liquidity to automated market maker (AMM) pools without experiencing impermanent loss. The protocol achieves this through a 2× compounding leverage mechanism built on Curve Finance's infrastructure, where users deposit crypto assets and receive YieldBasis LP tokens representing their share in the liquidity pool.

yieldbasis ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu yieldbasis ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt YB steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par yieldbasis mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu yieldbasis pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

yieldbasis cenas prognoze (USD)

Kāda būs yieldbasis (YB) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu yieldbasis (YB) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa yieldbasis prognozes.

Apskati yieldbasis cenas prognozi!

yieldbasis (YB) tokenomika

yieldbasis (YB) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par YB tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties yieldbasis (YB)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties yieldbasis? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties yieldbasis MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

YB uz vietējām valūtām

1 yieldbasis(YB) uz VND
14,578.51
1 yieldbasis(YB) uz AUD
A$0.85316
1 yieldbasis(YB) uz GBP
0.42104
1 yieldbasis(YB) uz EUR
0.48198
1 yieldbasis(YB) uz USD
$0.554
1 yieldbasis(YB) uz MYR
RM2.32126
1 yieldbasis(YB) uz TRY
23.31232
1 yieldbasis(YB) uz JPY
¥84.762
1 yieldbasis(YB) uz ARS
ARS$807.57688
1 yieldbasis(YB) uz RUB
44.86846
1 yieldbasis(YB) uz INR
49.1398
1 yieldbasis(YB) uz IDR
Rp9,233.32964
1 yieldbasis(YB) uz PHP
32.53642
1 yieldbasis(YB) uz EGP
￡E.26.20974
1 yieldbasis(YB) uz BRL
R$2.98606
1 yieldbasis(YB) uz CAD
C$0.78114
1 yieldbasis(YB) uz BDT
67.5326
1 yieldbasis(YB) uz NGN
799.422
1 yieldbasis(YB) uz COP
$2,138.994
1 yieldbasis(YB) uz ZAR
R.9.68946
1 yieldbasis(YB) uz UAH
23.31232
1 yieldbasis(YB) uz TZS
T.Sh.1,361.178
1 yieldbasis(YB) uz VES
Bs123.542
1 yieldbasis(YB) uz CLP
$524.084
1 yieldbasis(YB) uz PKR
Rs156.62688
1 yieldbasis(YB) uz KZT
290.3514
1 yieldbasis(YB) uz THB
฿18.0327
1 yieldbasis(YB) uz TWD
NT$17.12968
1 yieldbasis(YB) uz AED
د.إ2.03318
1 yieldbasis(YB) uz CHF
Fr0.4432
1 yieldbasis(YB) uz HKD
HK$4.30458
1 yieldbasis(YB) uz AMD
֏211.9327
1 yieldbasis(YB) uz MAD
.د.م5.15774
1 yieldbasis(YB) uz MXN
$10.3598
1 yieldbasis(YB) uz SAR
ريال2.0775
1 yieldbasis(YB) uz ETB
Br84.7343
1 yieldbasis(YB) uz KES
KSh71.57126
1 yieldbasis(YB) uz JOD
د.أ0.392786
1 yieldbasis(YB) uz PLN
2.0498
1 yieldbasis(YB) uz RON
лв2.44868
1 yieldbasis(YB) uz SEK
kr5.30732
1 yieldbasis(YB) uz BGN
лв0.9418
1 yieldbasis(YB) uz HUF
Ft187.28524
1 yieldbasis(YB) uz CZK
11.76696
1 yieldbasis(YB) uz KWD
د.ك0.170078
1 yieldbasis(YB) uz ILS
1.80604
1 yieldbasis(YB) uz BOB
Bs3.82814
1 yieldbasis(YB) uz AZN
0.9418
1 yieldbasis(YB) uz TJS
SM5.10788
1 yieldbasis(YB) uz GEL
1.50688
1 yieldbasis(YB) uz AOA
Kz507.3255
1 yieldbasis(YB) uz BHD
.د.ب0.208304
1 yieldbasis(YB) uz BMD
$0.554
1 yieldbasis(YB) uz DKK
kr3.59546
1 yieldbasis(YB) uz HNL
L14.59236
1 yieldbasis(YB) uz MUR
25.4286
1 yieldbasis(YB) uz NAD
$9.63406
1 yieldbasis(YB) uz NOK
kr5.65634
1 yieldbasis(YB) uz NZD
$0.97504
1 yieldbasis(YB) uz PAB
B/.0.554
1 yieldbasis(YB) uz PGK
K2.3545
1 yieldbasis(YB) uz QAR
ر.ق2.01656
1 yieldbasis(YB) uz RSD
дин.56.53016
1 yieldbasis(YB) uz UZS
soʻm6,595.23704
1 yieldbasis(YB) uz ALL
L46.59694
1 yieldbasis(YB) uz ANG
ƒ0.99166
1 yieldbasis(YB) uz AWG
ƒ0.99166
1 yieldbasis(YB) uz BBD
$1.108
1 yieldbasis(YB) uz BAM
KM0.9418
1 yieldbasis(YB) uz BIF
Fr1,633.746
1 yieldbasis(YB) uz BND
$0.7202
1 yieldbasis(YB) uz BSD
$0.554
1 yieldbasis(YB) uz JMD
$88.93362
1 yieldbasis(YB) uz KHR
2,224.89724
1 yieldbasis(YB) uz KMF
Fr236.004
1 yieldbasis(YB) uz LAK
12,043.47802
1 yieldbasis(YB) uz LKR
රු168.84812
1 yieldbasis(YB) uz MDL
L9.38476
1 yieldbasis(YB) uz MGA
Ar2,495.493
1 yieldbasis(YB) uz MOP
P4.432
1 yieldbasis(YB) uz MVR
8.5316
1 yieldbasis(YB) uz MWK
MK961.80494
1 yieldbasis(YB) uz MZN
MT35.4283
1 yieldbasis(YB) uz NPR
रु78.59044
1 yieldbasis(YB) uz PYG
3,928.968
1 yieldbasis(YB) uz RWF
Fr803.854
1 yieldbasis(YB) uz SBD
$4.55942
1 yieldbasis(YB) uz SCR
7.99422
1 yieldbasis(YB) uz SRD
$21.329
1 yieldbasis(YB) uz SVC
$4.8475
1 yieldbasis(YB) uz SZL
L9.6396
1 yieldbasis(YB) uz TMT
m1.94454
1 yieldbasis(YB) uz TND
د.ت1.627652
1 yieldbasis(YB) uz TTD
$3.75612
1 yieldbasis(YB) uz UGX
Sh1,930.136
1 yieldbasis(YB) uz XAF
Fr316.334
1 yieldbasis(YB) uz XCD
$1.4958
1 yieldbasis(YB) uz XOF
Fr316.334
1 yieldbasis(YB) uz XPF
Fr57.062
1 yieldbasis(YB) uz BWP
P7.479
1 yieldbasis(YB) uz BZD
$1.11354
1 yieldbasis(YB) uz CVE
$53.25602
1 yieldbasis(YB) uz DJF
Fr98.058
1 yieldbasis(YB) uz DOP
$35.60004
1 yieldbasis(YB) uz DZD
د.ج72.35794
1 yieldbasis(YB) uz FJD
$1.26312
1 yieldbasis(YB) uz GNF
Fr4,817.03
1 yieldbasis(YB) uz GTQ
Q4.24364
1 yieldbasis(YB) uz GYD
$115.8968
1 yieldbasis(YB) uz ISK
kr70.358

yieldbasis resurss

Dziļākai izpratnei par yieldbasis, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā yieldbasis vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par yieldbasis

Kāda ir yieldbasis (YB) vērtība šodien?
Reāllaika YB cena USD ir 0.554 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā YB uz USD cena?
Pašreizējā YB uz USD cena ir $ 0.554. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir yieldbasis tirgus maksimums?
YB tirgus maksimums ir $ 48.71M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir YB apjoms apgrozībā?
YB apjoms apgrozībā ir 87.92M USD.
Kāda bija YB vēsturiski augstākā cena?
YB sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.9394352030918264 USD apmērā.
Kāda bija YB vēsturiski zemākā cena?
YB sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.35919482061601 USD.
Kāds ir YB tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu YB tirdzniecības apjoms ir $ 1.23M USD.
Vai YB šogad kāps augstāk?
YB cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati YB cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 11:39:44 (UTC+8)

yieldbasis (YB) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Populārās ziņas

Kāpēc tik daudz cilvēku joprojām zaudē naudu bullī?

October 6, 2025

Bitcoin Otrā Slāņa Tīklu Pieaugums: Tehnoloģijas Izpratne, Kas Pārvērš Bitcoin Nākotni 2025. Gadā

October 6, 2025

Altkoīni 2025. gadā: Kad TOTAL3 sasniedz jaunas virsotnes, bet jūsu portfelis nevirzās

October 5, 2025
Skatīt vairāk

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

YB uz USD kalkulators

Summa

YB
YB
USD
USD

1 YB = 0.554 USD

Tirgot YB

YB/USDT
$0.5545
$0.5545
-0.35%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

$102,108.45

$3,335.13

$156.27

$1.0000

$2.2444

$102,108.45

$3,335.13

$156.27

$2.2444

$0.16430

$0.0000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.27900

$1.8197

$0.0000000000000000000000000338

$0.000000000187

$0.0000661

