Yamaswap (YAMA) reāllaika cena ir $ 0.00003262. Pēdējo 24 stundu laikā YAMA tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00003115 līdz augstākajai $ 0.00004501, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. YAMA visu laiku augstākā cena ir --, savukārt zemākā - --.
Īstermiņa veiktspējas ziņā YAMA ir mainījies par +1.61% pēdējā stundā, par -17.50% pēdējo 24 stundu laikā un par -54.82% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.
Pašreizējais Yamaswap tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 2.81K. YAMA apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu 1000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 32.62K.
Seko Yamaswap cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:
Šodien YAMA cena mainījās par $ -0.0000069194 (-17.50%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.
Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.00010748 (-76.72%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.
Izvēršot skatu uz 60 dienām, YAMA piedzīvoja izmaiņas $ -0.01996738 (-99.84%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.
Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.01996738 (-99.84%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.
Vēlies uzzināt pilnīgu Yamaswap (YAMA) cenas vēsturi un tās svārstības?
Apskati Yamaswap cenas vēstures lapu.
Decentralized ETFs And AI-Powered Token Trading Hubs.
Yamaswap ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Yamaswap ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.
Papildus tam tu vari:
- Apskatīt YAMA steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Yamaswap mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.
Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Yamaswap pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.
Kāda būs Yamaswap (YAMA) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Yamaswap (YAMA) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Yamaswap prognozes.
Apskati Yamaswap cenas prognozi!
Yamaswap (YAMA) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par YAMA tokena tokenomiku tagad!
Vēlies uzzināt, kā iegādāties Yamaswap? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Yamaswap MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.
Dziļākai izpratnei par Yamaswap, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:
