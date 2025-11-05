YALA Cenu vēsture
YALA (YALA) cenas vēsture
Laika periods: 2025-08-04 ~ 2025-11-04
- Ikdienas
- Iknedēļas
- Reizi mēnesī
YALA reāllaika cena
YALA pašlaik tiek tirgots par 0.0639 USD. Tās tirgus kapitalizācija ir 0.00 USD un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir 0.00 USD. Apskati vairāk YALA datu MEXC reāllaika cenu lapā.
Izmantojot YALA reāllaika cenu statistiku, lietotāji var analizēt pašreizējās tirgus tendences un prognozēt gan īstermiņa, gan ilgtermiņa cenu izmaiņas. Izmantojot reāllaika datus, tu vari pieņemt pamatotus lēmumus un gūt ieskatu YALA potenciālo nākotnes cenu prognozēs.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:16:26 (UTC+8)
MEXC YALA resursi
Par YALA (YALA) cenas vēsturi
YALA cenu vēstures uzraudzība ir būtisks rīks kriptovalūtas investoriem, kas ļauj viegli izsekot ieguldījumu veiktspējai. Šī funkcija piedāvā visaptverošu priekšstatu par YALA cenu izmaiņām laika gaitā, tostarp sākuma vērtību, maksimālo un slēgšanas cenu, kā arī tirdzniecības apjomu. Turklāt tas sniedz ātru ieskatu ikdienas procentuālajās izmaiņās, izceļot dienas ar ievērojamām cenu svārstībām. YALA sasniedza augstāko vērtību -, sasniedzot iespaidīgo 0 USD. Šeit sniegtā informācija par cenām ir iegūta tikai no MEXC tirdzniecības vēstures, kas nodrošina uzticamību un precizitāti. Mūsu vēsturiskie YALA cenas dati ir pieejami dažādos intervālos: 1 diena, 1 nedēļa un 1 mēnesis, ietverot sākuma, augstāko, zemāko, slēgšanas un apjoma metriku. Šie dati tiek rūpīgi pārbaudīti, lai nodrošinātu konsekvenci, pilnīgumu un precizitāti, tāpēc tie ir ideāli piemēroti tirdzniecības simulācijām un pārbaudēm. Šīs datu kopas ir pieejamas bezmaksas lejupielādei un tiek atjauninātas reāllaikā, nodrošinot ieguldītājiem vērtīgu resursu.
YALA Vēsturisko datu pielietojums tirdzniecībā
YALA vēsturiskajiem datiem ir būtiska loma tirdzniecības stratēģijās. Lūk, kā tos izmanto:
1. Tehniskā analīze: Tirgotāji izmanto YALA vēsturiskos datus, lai noteiktu tirgus tendences un modeļus. Izmantojot tādus rīkus kā diagrammas un vizuālos palīglīdzekļus, tirgotāji atpazīst modeļus, lai pieņemtu lēmumus par ienākšanu tirgū un iziešanu no tā. Efektīva pieeja ietver YALA vēsturisko datu glabāšanu GridDB un to analīzi ar Python, izmantojot tādas bibliotēkas kā Matplotlib vizualizācijai un Pandas, Numpy un Scipy datu analīzei.
2. Cenas prognoze: Vēsturiskie dati ir galvenais līdzeklis YALA cenu izmaiņu prognozēšanā. Pētot pagātnes tirgus tendences, tirgotāji var pamanīt modeļus un paredzēt turpmāko tirgus uzvedību. MEXC detalizētie YALA vēsturiskie dati, kas sniedz ikminūtes ieskatu par sākuma, augstāko, zemāko un slēgšanas cenu, ir ļoti svarīgi prognozējošo modeļu izstrādei un apmācībai, tādējādi palīdzot pieņemt pārdomātus tirdzniecības lēmumus.
3. Riska pārvaldība: Piekļuve vēsturiskajiem datiem ļauj tirgotājiem novērtēt ar YALA ieguldījumiem saistītos riskus. Tas palīdz izprast YALA svārstīgumu, palīdzot pieņemt pārdomātākus ieguldīšanas lēmumus.
4. Portfeļa pārvaldība: Vēsturiskie dati palīdz izsekot ieguldījumu veiktspējai laika gaitā. Tas ļauj tirgotājiem identificēt aktīvus, kas nesniedz vēlamo rezultātu, un pielāgot savus portfeļus, lai optimizētu atdevi no ieguldījumiem.
5. Tirdzniecības robotu apmācība: Vēsturisko YALA kriptovalūtu OHLC (sākuma, augstākā, zemākā, slēgšanas) tirgus datu kopu var lejupielādēt YALA tirdzniecības botu apmācībai, lai gūtu panākumus tirgū.
Šie rīki un resursi ļauj tirgotājiem dziļi analizēt YALA vēsturiskos datus, sniedzot vērtīgu ieskatu un iespēju uzlabot savas tirdzniecības stratēģijas.
Populāro kriptovalūtu cenu vēsture
Mēs esam izveidojuši līdzīgu tokenu cenu prognožu sarakstu atbilstoši tavām interesēm. Skatīt
Atruna
Šis saturs tiek sniegts jums tikai informatīvos nolūkos, tas nav piedāvājums vai piedāvājuma lūgums, kā arī MEXC rekomendācija pirkt, pārdot vai turēt jebkādu vērtspapīru, finanšu produktu vai instrumentu, kas minēts saturā, un nav uzskatāms par ieguldījumu konsultāciju, finanšu konsultāciju, tirdzniecības konsultāciju vai jebkāda cita veida padomiem. Attēlotie dati var atspoguļot aktīvu cenas, kad šie aktīvi tiek tirgoti MEXC biržā un citās kriptovalūtu biržas un tirgus datu platformās. MEXC var piemērot maksu par kriptovalūtu darījumu apstrādi, kas var nebūt attēlota parādītajās konvertācijas cenās. MEXC neuzņemas atbildību par jebkādām kļūdām vai satura kavējumiem, kā arī jebkādām darbībām, kas veiktas paļaujoties uz jebkāda veida saturu.
Izlasi un izproti "Lietotāja līgumu" un "Konfidencialitātes politiku"