Reāllaika YALA cena šodien ir 0.06327 USD. Seko līdzi reāllaika YALA uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati YALA cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par YALA

YALA Cenas informācija

Kas ir YALA

YALA Tehniskais dokuments

YALA Oficiālā tīmekļa vietne

YALA Tokenomika

YALA Cenas prognoze

YALA Vēsture

YALA iegādes rokasgrāmata

YALA uz bezseguma valūtu konvertētājs

YALA logotips

YALA kurss(YALA)

1 YALA uz USD reāllaika cena:

-1.69%1D
USD
YALA (YALA) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:22:30 (UTC+8)

YALA (YALA) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
24h zemākā
24h augstākā

+4.52%

-1.69%

-42.00%

-42.00%

YALA (YALA) reāllaika cena ir $ 0.06327. Pēdējo 24 stundu laikā YALA tika tirgots robežās no zemākās $ 0.0594 līdz augstākajai $ 0.06973, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. YALA visu laiku augstākā cena ir $ 0.45623373838083625, savukārt zemākā - $ 0.060140710054708627.

Īstermiņa veiktspējas ziņā YALA ir mainījies par +4.52% pēdējā stundā, par -1.69% pēdējo 24 stundu laikā un par -42.00% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

YALA (YALA) tirgus informācija

No.922

23.78%

BSC

Pašreizējais YALA tirgus maksimums ir $ 15.05M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 65.41K. YALA apjoms apgrozībā ir 237.86M ar kopējo apjomu 991496140.235276. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 63.27M.

YALA (YALA) cenas vēsture USD

Seko YALA cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.0010845-1.69%
30 dienas$ -0.04221-40.02%
60 dienas$ -0.04748-42.88%
90 dienas$ -0.13275-67.73%
YALA Cenas izmaiņas šodien

Šodien YALA cena mainījās par $ -0.0010845 (-1.69%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

YALA 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.04221 (-40.02%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

YALA 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, YALA piedzīvoja izmaiņas $ -0.04748 (-42.88%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

YALA 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.13275 (-67.73%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu YALA (YALA) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati YALA cenas vēstures lapu.

Kas ir YALA (YALA)?

Yala is a Bitcoin-based asset protocol designed to enhance Bitcoin liquidity across multiple ecosystems through the use of $YU, a Bitcoin-collateralized stablecoin pegged to the U.S. dollar. By allowing users to deposit BTC and mint $YU natively, Yala facilitates Bitcoin’s integration into the broader decentralized finance (DeFi) landscape, enabling various yield-generating opportunities while ensuring capital efficiency.

YALA ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu YALA ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt YALA steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par YALA mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu YALA pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

YALA cenas prognoze (USD)

Kāda būs YALA (YALA) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu YALA (YALA) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa YALA prognozes.

Apskati YALA cenas prognozi!

YALA (YALA) tokenomika

YALA (YALA) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par YALA tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties YALA (YALA)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties YALA? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties YALA MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

YALA uz vietējām valūtām

YALA resurss

Dziļākai izpratnei par YALA, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā YALA vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par YALA

Kāda ir YALA (YALA) vērtība šodien?
Reāllaika YALA cena USD ir 0.06327 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā YALA uz USD cena?
Pašreizējā YALA uz USD cena ir $ 0.06327. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir YALA tirgus maksimums?
YALA tirgus maksimums ir $ 15.05M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir YALA apjoms apgrozībā?
YALA apjoms apgrozībā ir 237.86M USD.
Kāda bija YALA vēsturiski augstākā cena?
YALA sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.45623373838083625 USD apmērā.
Kāda bija YALA vēsturiski zemākā cena?
YALA sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.060140710054708627 USD.
Kāds ir YALA tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu YALA tirdzniecības apjoms ir $ 65.41K USD.
Vai YALA šogad kāps augstāk?
YALA cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati YALA cenas prognozi dziļākai analīzei.
YALA (YALA) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

