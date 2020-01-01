XUSD (XUSD) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par XUSD (XUSD), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

XUSD (XUSD) informācija

XUSD is issued by StraitsX, the pioneering payment infrastructure for digital assets in Southeast Asia. XUSD is designed to facilitate swift, global, and 24/7 payments, and serves to bridge the region’s financial ecosystems with the stability of the world’s primary reserve currency. Each XUSD is pegged to one United States Dollar, and is fully collateralized with reserve assets held and maintained at a level equal to at least 100% of XUSD in circulation.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.straitsx.com/xusd
Tehniskais dokuments:
https://cdn.prod.website-files.com/6119d1f2b05f8e85e873971a/65c0a737a6f5c158beaf62d7_StraitsX%20XUSD%20Whitepaper.pdf
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0xC08e7E23C235073C6807C2EFE7021304cb7c2815

XUSD (XUSD) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos XUSD (XUSD) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 64.47M
$ 64.47M
Kopējais apjoms:
$ 64.48M
$ 64.48M
Apjoms apgrozībā:
$ 64.48M
$ 64.48M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 64.47M
$ 64.47M
Visu laiku augstākā cena:
$ 2.0368
$ 2.0368
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.9492788036833526
$ 0.9492788036833526
Pašreizējā cena:
$ 0.9998
$ 0.9998

XUSD (XUSD) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

XUSD (XUSD) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais XUSD tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu XUSD tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti XUSD tokenomiku, uzzini XUSD tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties XUSD

Vēlies iekļaut XUSD (XUSD) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas XUSD iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

XUSD (XUSD) cenas vēsture

XUSD cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

XUSD cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas XUSD? Mūsu XUSD cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.