Reāllaika Uranium.io cena šodien ir 4.984 USD. Seko līdzi reāllaika XU3O8 uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati XU3O8 cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par XU3O8

XU3O8 Cenas informācija

Kas ir XU3O8

XU3O8 Tehniskais dokuments

XU3O8 Oficiālā tīmekļa vietne

XU3O8 Tokenomika

XU3O8 Cenas prognoze

XU3O8 Vēsture

XU3O8 iegādes rokasgrāmata

XU3O8 uz bezseguma valūtu konvertētājs

Uranium.io kurss(XU3O8)

1 XU3O8 uz USD reāllaika cena:

$4.984
+0.14%1D
USD
Uranium.io (XU3O8) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:22:16 (UTC+8)

Uranium.io (XU3O8) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 4.97
24h zemākā
$ 5.039
24h augstākā

$ 4.97
$ 5.039
--
--
-0.05%

+0.14%

-0.31%

-0.31%

Uranium.io (XU3O8) reāllaika cena ir $ 4.984. Pēdējo 24 stundu laikā XU3O8 tika tirgots robežās no zemākās $ 4.97 līdz augstākajai $ 5.039, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. XU3O8 visu laiku augstākā cena ir --, savukārt zemākā - --.

Īstermiņa veiktspējas ziņā XU3O8 ir mainījies par -0.05% pēdējā stundā, par +0.14% pēdējo 24 stundu laikā un par -0.31% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Uranium.io (XU3O8) tirgus informācija

--
$ 199.30K
$ 797.44M
--
160,000,038
ETHERLINK

Pašreizējais Uranium.io tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 199.30K. XU3O8 apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu 160000038. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 797.44M.

Uranium.io (XU3O8) cenas vēsture USD

Seko Uranium.io cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ +0.00697+0.14%
30 dienas$ -0.082-1.62%
60 dienas$ +0.221+4.63%
90 dienas$ +0.489+10.87%
Uranium.io Cenas izmaiņas šodien

Šodien XU3O8 cena mainījās par $ +0.00697 (+0.14%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Uranium.io 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.082 (-1.62%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Uranium.io 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, XU3O8 piedzīvoja izmaiņas $ +0.221 (+4.63%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Uranium.io 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +0.489 (+10.87%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Uranium.io (XU3O8) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Uranium.io cenas vēstures lapu.

Kas ir Uranium.io (XU3O8)?

Uranium.io (XU3O8) is the world’s first tokenised uranium,with each token representing equitable ownership in physical uranium, which is stored and verified by Cameco. Built as an ERC-20 token on Etherlink, the high-speed L2 powered by Tezos technology, XU3O8 combines deep on-chain composability with institutional-grade infrastructure.

Uranium.io ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Uranium.io ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt XU3O8 steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Uranium.io mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Uranium.io pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Uranium.io cenas prognoze (USD)

Kāda būs Uranium.io (XU3O8) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Uranium.io (XU3O8) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Uranium.io prognozes.

Apskati Uranium.io cenas prognozi!

Uranium.io (XU3O8) tokenomika

Uranium.io (XU3O8) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par XU3O8 tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Uranium.io (XU3O8)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Uranium.io? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Uranium.io MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

XU3O8 uz vietējām valūtām

1 Uranium.io(XU3O8) uz VND
131,153.96
1 Uranium.io(XU3O8) uz AUD
A$7.67536
1 Uranium.io(XU3O8) uz GBP
3.78784
1 Uranium.io(XU3O8) uz EUR
4.33608
1 Uranium.io(XU3O8) uz USD
$4.984
1 Uranium.io(XU3O8) uz MYR
RM20.88296
1 Uranium.io(XU3O8) uz TRY
209.72672
1 Uranium.io(XU3O8) uz JPY
¥762.552
1 Uranium.io(XU3O8) uz ARS
ARS$7,265.27648
1 Uranium.io(XU3O8) uz RUB
403.65416
1 Uranium.io(XU3O8) uz INR
442.23032
1 Uranium.io(XU3O8) uz IDR
Rp83,066.63344
1 Uranium.io(XU3O8) uz PHP
292.3116
1 Uranium.io(XU3O8) uz EGP
￡E.235.7432
1 Uranium.io(XU3O8) uz BRL
R$26.86376
1 Uranium.io(XU3O8) uz CAD
C$7.02744
1 Uranium.io(XU3O8) uz BDT
607.5496
1 Uranium.io(XU3O8) uz NGN
7,191.912
1 Uranium.io(XU3O8) uz COP
$19,243.224
1 Uranium.io(XU3O8) uz ZAR
R.87.36952
1 Uranium.io(XU3O8) uz UAH
209.72672
1 Uranium.io(XU3O8) uz TZS
T.Sh.12,275.8412
1 Uranium.io(XU3O8) uz VES
Bs1,111.432
1 Uranium.io(XU3O8) uz CLP
$4,714.864
1 Uranium.io(XU3O8) uz PKR
Rs1,409.07648
1 Uranium.io(XU3O8) uz KZT
2,612.1144
1 Uranium.io(XU3O8) uz THB
฿162.32888
1 Uranium.io(XU3O8) uz TWD
NT$154.15512
1 Uranium.io(XU3O8) uz AED
د.إ18.29128
1 Uranium.io(XU3O8) uz CHF
Fr4.03704
1 Uranium.io(XU3O8) uz HKD
HK$38.72568
1 Uranium.io(XU3O8) uz AMD
֏1,906.6292
1 Uranium.io(XU3O8) uz MAD
.د.م46.40104
1 Uranium.io(XU3O8) uz MXN
$93.15096
1 Uranium.io(XU3O8) uz SAR
ريال18.69
1 Uranium.io(XU3O8) uz ETB
Br760.65808
1 Uranium.io(XU3O8) uz KES
KSh643.88296
1 Uranium.io(XU3O8) uz JOD
د.أ3.533656
1 Uranium.io(XU3O8) uz PLN
18.49064
1 Uranium.io(XU3O8) uz RON
лв22.07912
1 Uranium.io(XU3O8) uz SEK
kr47.74672
1 Uranium.io(XU3O8) uz BGN
лв8.4728
1 Uranium.io(XU3O8) uz HUF
Ft1,685.48912
1 Uranium.io(XU3O8) uz CZK
105.91
1 Uranium.io(XU3O8) uz KWD
د.ك1.530088
1 Uranium.io(XU3O8) uz ILS
16.24784
1 Uranium.io(XU3O8) uz BOB
Bs34.43944
1 Uranium.io(XU3O8) uz AZN
8.4728
1 Uranium.io(XU3O8) uz TJS
SM45.95248
1 Uranium.io(XU3O8) uz GEL
13.55648
1 Uranium.io(XU3O8) uz AOA
Kz4,568.28456
1 Uranium.io(XU3O8) uz BHD
.د.ب1.873984
1 Uranium.io(XU3O8) uz BMD
$4.984
1 Uranium.io(XU3O8) uz DKK
kr32.396
1 Uranium.io(XU3O8) uz HNL
L131.27856
1 Uranium.io(XU3O8) uz MUR
228.7656
1 Uranium.io(XU3O8) uz NAD
$86.27304
1 Uranium.io(XU3O8) uz NOK
kr50.93648
1 Uranium.io(XU3O8) uz NZD
$8.77184
1 Uranium.io(XU3O8) uz PAB
B/.4.984
1 Uranium.io(XU3O8) uz PGK
K20.98264
1 Uranium.io(XU3O8) uz QAR
ر.ق18.14176
1 Uranium.io(XU3O8) uz RSD
дин.508.81656
1 Uranium.io(XU3O8) uz UZS
soʻm60,048.17896
1 Uranium.io(XU3O8) uz ALL
L419.20424
1 Uranium.io(XU3O8) uz ANG
ƒ8.92136
1 Uranium.io(XU3O8) uz AWG
ƒ8.92136
1 Uranium.io(XU3O8) uz BBD
$9.968
1 Uranium.io(XU3O8) uz BAM
KM8.4728
1 Uranium.io(XU3O8) uz BIF
Fr14,697.816
1 Uranium.io(XU3O8) uz BND
$6.4792
1 Uranium.io(XU3O8) uz BSD
$4.984
1 Uranium.io(XU3O8) uz JMD
$800.08152
1 Uranium.io(XU3O8) uz KHR
20,016.04304
1 Uranium.io(XU3O8) uz KMF
Fr2,123.184
1 Uranium.io(XU3O8) uz LAK
108,347.82392
1 Uranium.io(XU3O8) uz LKR
රු1,519.02352
1 Uranium.io(XU3O8) uz MDL
L84.42896
1 Uranium.io(XU3O8) uz MGA
Ar22,349.7512
1 Uranium.io(XU3O8) uz MOP
P39.872
1 Uranium.io(XU3O8) uz MVR
76.7536
1 Uranium.io(XU3O8) uz MWK
MK8,652.77224
1 Uranium.io(XU3O8) uz MZN
MT318.7268
1 Uranium.io(XU3O8) uz NPR
रु707.03024
1 Uranium.io(XU3O8) uz PYG
35,346.528
1 Uranium.io(XU3O8) uz RWF
Fr7,221.816
1 Uranium.io(XU3O8) uz SBD
$41.01832
1 Uranium.io(XU3O8) uz SCR
70.62328
1 Uranium.io(XU3O8) uz SRD
$191.884
1 Uranium.io(XU3O8) uz SVC
$43.61
1 Uranium.io(XU3O8) uz SZL
L86.27304
1 Uranium.io(XU3O8) uz TMT
m17.49384
1 Uranium.io(XU3O8) uz TND
د.ت14.618072
1 Uranium.io(XU3O8) uz TTD
$33.79152
1 Uranium.io(XU3O8) uz UGX
Sh17,364.256
1 Uranium.io(XU3O8) uz XAF
Fr2,845.864
1 Uranium.io(XU3O8) uz XCD
$13.4568
1 Uranium.io(XU3O8) uz XOF
Fr2,845.864
1 Uranium.io(XU3O8) uz XPF
Fr513.352
1 Uranium.io(XU3O8) uz BWP
P67.284
1 Uranium.io(XU3O8) uz BZD
$10.01784
1 Uranium.io(XU3O8) uz CVE
$480.30808
1 Uranium.io(XU3O8) uz DJF
Fr882.168
1 Uranium.io(XU3O8) uz DOP
$319.7236
1 Uranium.io(XU3O8) uz DZD
د.ج650.96024
1 Uranium.io(XU3O8) uz FJD
$11.36352
1 Uranium.io(XU3O8) uz GNF
Fr43,335.88
1 Uranium.io(XU3O8) uz GTQ
Q38.17744
1 Uranium.io(XU3O8) uz GYD
$1,042.6528
1 Uranium.io(XU3O8) uz ISK
kr632.968

Uranium.io resurss

Dziļākai izpratnei par Uranium.io, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā Uranium.io vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Uranium.io

Kāda ir Uranium.io (XU3O8) vērtība šodien?
Reāllaika XU3O8 cena USD ir 4.984 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā XU3O8 uz USD cena?
Pašreizējā XU3O8 uz USD cena ir $ 4.984. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Uranium.io tirgus maksimums?
XU3O8 tirgus maksimums ir -- USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir XU3O8 apjoms apgrozībā?
XU3O8 apjoms apgrozībā ir -- USD.
Kāda bija XU3O8 vēsturiski augstākā cena?
XU3O8 sasniedza vēsturiski augstāko cenu -- USD apmērā.
Kāda bija XU3O8 vēsturiski zemākā cena?
XU3O8 sasniedza vēsturiski zemāko cenu -- USD.
Kāds ir XU3O8 tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu XU3O8 tirdzniecības apjoms ir $ 199.30K USD.
Vai XU3O8 šogad kāps augstāk?
XU3O8 cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati XU3O8 cenas prognozi dziļākai analīzei.
Uranium.io (XU3O8) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Populārās ziņas

Kāpēc tik daudz cilvēku joprojām zaudē naudu bullī?

October 6, 2025

Bitcoin Otrā Slāņa Tīklu Pieaugums: Tehnoloģijas Izpratne, Kas Pārvērš Bitcoin Nākotni 2025. Gadā

October 6, 2025

Altkoīni 2025. gadā: Kad TOTAL3 sasniedz jaunas virsotnes, bet jūsu portfelis nevirzās

October 5, 2025
Skatīt vairāk

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

