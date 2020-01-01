XSwap (XSWAP) tokenomika

XSwap (XSWAP) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par XSwap (XSWAP), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

XSwap (XSWAP) informācija

XSwap is a dapp built on Chainlink CCIP - a decentralized interoperability protocol to transfer messages and funds between blockchains. XSwap provides a service layer on top of CCIP to execute cross-chain token swaps and flexible smart contract execution on the destination chains.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://xswap.link
Tehniskais dokuments:
https://docs.xswap.link/
Bloku pārlūks:
https://basescan.org/token/0x8fe815417913a93ea99049fc0718ee1647a2a07c

XSwap (XSWAP) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos XSwap (XSWAP) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 8.73M
$ 8.73M$ 8.73M
Kopējais apjoms:
$ 345.36M
$ 345.36M$ 345.36M
Apjoms apgrozībā:
$ 250.87M
$ 250.87M$ 250.87M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 12.18M
$ 12.18M$ 12.18M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.25
$ 0.25$ 0.25
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.03175024909521895
$ 0.03175024909521895$ 0.03175024909521895
Pašreizējā cena:
$ 0.0348
$ 0.0348$ 0.0348

XSwap (XSWAP) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

XSwap (XSWAP) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais XSWAP tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu XSWAP tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti XSWAP tokenomiku, uzzini XSWAP tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties XSWAP

Vēlies iekļaut XSwap (XSWAP) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas XSWAP iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

XSwap (XSWAP) cenas vēsture

XSWAP cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

XSWAP cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas XSWAP? Mūsu XSWAP cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

Vairāk nekā 4,000 tirdzniecības pāru tūlītējo darījumu un Futures sadaļās
Ātrākie tokenu saraksti starp CEX
#1 likviditāte visā nozarē
Zemākā komisijas maksa ar 24/7 klientu atbalstu
100 %+ tokenu rezervju pārredzamība lietotāju līdzekļiem
Īpaši zemas prasības uzsākšanai: pērc kriptovalūtu ar tikai 1 USDT
mc_how_why_title
Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.