XRP Healthcare (XRPH) tokenomika

XRP Healthcare (XRPH) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par XRP Healthcare (XRPH), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

XRP Healthcare (XRPH) informācija

The first Pharma and Healthcare platform to be built on the XRP Ledger - XRP Healthcare (XRPH) is an innovative, scalable solutions company utilizing Web3 technology to revolutionize the way people access and afford healthcare services globally.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://xrphealthcare.ai
Bloku pārlūks:
https://xrpscan.com/account/rM8hNqA3jRJ5Zgp3Xf3xzdZcx2G37guiZk

XRP Healthcare (XRPH) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos XRP Healthcare (XRPH) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 3.11M
$ 3.11M$ 3.11M
Kopējais apjoms:
$ 99.94M
$ 99.94M$ 99.94M
Apjoms apgrozībā:
$ 70.71M
$ 70.71M$ 70.71M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 4.40M
$ 4.40M$ 4.40M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.34333
$ 0.34333$ 0.34333
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.011403885631873823
$ 0.011403885631873823$ 0.011403885631873823
Pašreizējā cena:
$ 0.04399
$ 0.04399$ 0.04399

XRP Healthcare (XRPH) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

XRP Healthcare (XRPH) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais XRPH tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu XRPH tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti XRPH tokenomiku, uzzini XRPH tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties XRPH

Vēlies iekļaut XRP Healthcare (XRPH) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas XRPH iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

XRP Healthcare (XRPH) cenas vēsture

XRPH cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

XRPH cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas XRPH? Mūsu XRPH cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

Vairāk nekā 4,000 tirdzniecības pāru tūlītējo darījumu un Futures sadaļās
Ātrākie tokenu saraksti starp CEX
#1 likviditāte visā nozarē
Zemākā komisijas maksa ar 24/7 klientu atbalstu
100 %+ tokenu rezervju pārredzamība lietotāju līdzekļiem
Īpaši zemas prasības uzsākšanai: pērc kriptovalūtu ar tikai 1 USDT
mc_how_why_title
Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.