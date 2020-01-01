XRPaynet (XRPAYNET) tokenomika

XRPaynet (XRPAYNET) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par XRPaynet (XRPAYNET), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
XRPaynet (XRPAYNET) informācija

XRPayNet is redefining the industry standard for financial transactions. They will facilitate the conversion of consumer crypto payments made to businesses into their preferred conventional currency. They will do so through their card and mobile application, allowing businesses to continue using their existing payment processing systems, making the Crypto to Fiat payment process seamless.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://xrpaynet.com/
Bloku pārlūks:
https://xrpscan.com/account/r9rRLst96Ue4YTDQkWWkX1ePB6p6Ye4FkA

XRPaynet (XRPAYNET) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos XRPaynet (XRPAYNET) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 199.34K
$ 199.34K$ 199.34K
Kopējais apjoms:
$ 29.99B
$ 29.99B$ 29.99B
Apjoms apgrozībā:
$ 5.61B
$ 5.61B$ 5.61B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 1.07M
$ 1.07M$ 1.07M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00821
$ 0.00821$ 0.00821
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00002159930267302
$ 0.00002159930267302$ 0.00002159930267302
Pašreizējā cena:
$ 0.00003551
$ 0.00003551$ 0.00003551

XRPaynet (XRPAYNET) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

XRPaynet (XRPAYNET) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais XRPAYNET tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu XRPAYNET tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti XRPAYNET tokenomiku, uzzini XRPAYNET tokena reāllaika cenu!

XRPaynet (XRPAYNET) cenas vēsture

XRPAYNET cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

XRPAYNET cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas XRPAYNET? Mūsu XRPAYNET cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.