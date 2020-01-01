XRADERS (XR) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par XRADERS (XR), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

XRADERS (XR) informācija

XRADERS is a decentralized expert curation platform designed to empower investors through curated expert insights. We utilize blockchain technology for transparent data recording and trust-building. By integrating AI modeling with the community-driven validation, we provide actionable insights to users, enhancing trading experience.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://xraders.xyz/
Tehniskais dokuments:
https://coinlive.gitbook.io/xraders
Bloku pārlūks:
https://bscscan.com/token/0x5f78f4bfcb2b43bc174fe16a69a13945cefa2978

XRADERS (XR) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos XRADERS (XR) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 939.55K
Kopējais apjoms:
$ 100.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 48.53M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 1.94M
Visu laiku augstākā cena:
$ 1.0667
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.014980763193435049
Pašreizējā cena:
$ 0.01936
XRADERS (XR) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

XRADERS (XR) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais XR tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu XR tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti XR tokenomiku, uzzini XR tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties XR

Vēlies iekļaut XRADERS (XR) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas XR iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

XRADERS (XR) cenas vēsture

XR cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

XR cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas XR? Mūsu XR cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.