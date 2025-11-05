BiržaDEX+
Reāllaika XPIN Network cena šodien ir 0.0039573 USD. Seko līdzi reāllaika XPIN uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati XPIN cenas tendenci MEXC.Reāllaika XPIN Network cena šodien ir 0.0039573 USD. Seko līdzi reāllaika XPIN uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati XPIN cenas tendenci MEXC.

XPIN Network logotips

XPIN Network kurss(XPIN)

1 XPIN uz USD reāllaika cena:

$0.0039573
-29.36%1D
USD
XPIN Network (XPIN) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:21:55 (UTC+8)

XPIN Network (XPIN) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.0035574
24h zemākā
$ 0.0062751
24h augstākā

$ 0.0035574
$ 0.0062751
$ 0.010038547477428971
$ 0.000457316453478145
+5.16%

-29.36%

-50.63%

-50.63%

XPIN Network (XPIN) reāllaika cena ir $ 0.0039573. Pēdējo 24 stundu laikā XPIN tika tirgots robežās no zemākās $ 0.0035574 līdz augstākajai $ 0.0062751, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. XPIN visu laiku augstākā cena ir $ 0.010038547477428971, savukārt zemākā - $ 0.000457316453478145.

Īstermiņa veiktspējas ziņā XPIN ir mainījies par +5.16% pēdējā stundā, par -29.36% pēdējo 24 stundu laikā un par -50.63% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

XPIN Network (XPIN) tirgus informācija

No.305

$ 64.65M
$ 829.34K
$ 395.73M
16.34B
100,000,000,000
100,000,000,000
16.33%

BSC

Pašreizējais XPIN Network tirgus maksimums ir $ 64.65M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 829.34K. XPIN apjoms apgrozībā ir 16.34B ar kopējo apjomu 100000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 395.73M.

XPIN Network (XPIN) cenas vēsture USD

Seko XPIN Network cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.001644767-29.36%
30 dienas$ +0.0030446+333.58%
60 dienas$ +0.0029417+289.65%
90 dienas$ +0.0037573+1,878.65%
XPIN Network Cenas izmaiņas šodien

Šodien XPIN cena mainījās par $ -0.001644767 (-29.36%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

XPIN Network 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ +0.0030446 (+333.58%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

XPIN Network 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, XPIN piedzīvoja izmaiņas $ +0.0029417 (+289.65%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

XPIN Network 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +0.0037573 (+1,878.65%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu XPIN Network (XPIN) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati XPIN Network cenas vēstures lapu.

Kas ir XPIN Network (XPIN)?

XPIN Network, a leading DePIN project on BNB Chain, delivers decentralized, AI-powered communication infrastructure for secure, efficient, and borderless connectivity. With wireless coverage across 150+ countries and regions, XPIN’s Global eSIM, PowerLink, and AI dNFT introduce a new era of connectivity while unlocking passive income opportunities. By reimagining how the world connects, XPIN is building the next-generation decentralized operator network.

XPIN Network ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu XPIN Network ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt XPIN steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par XPIN Network mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu XPIN Network pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

XPIN Network cenas prognoze (USD)

Kāda būs XPIN Network (XPIN) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu XPIN Network (XPIN) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa XPIN Network prognozes.

Apskati XPIN Network cenas prognozi!

XPIN Network (XPIN) tokenomika

XPIN Network (XPIN) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par XPIN tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties XPIN Network (XPIN)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties XPIN Network? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties XPIN Network MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

XPIN uz vietējām valūtām

XPIN Network resurss

Dziļākai izpratnei par XPIN Network, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā XPIN Network vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par XPIN Network

Kāda ir XPIN Network (XPIN) vērtība šodien?
Reāllaika XPIN cena USD ir 0.0039573 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā XPIN uz USD cena?
Pašreizējā XPIN uz USD cena ir $ 0.0039573. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir XPIN Network tirgus maksimums?
XPIN tirgus maksimums ir $ 64.65M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir XPIN apjoms apgrozībā?
XPIN apjoms apgrozībā ir 16.34B USD.
Kāda bija XPIN vēsturiski augstākā cena?
XPIN sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.010038547477428971 USD apmērā.
Kāda bija XPIN vēsturiski zemākā cena?
XPIN sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.000457316453478145 USD.
Kāds ir XPIN tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu XPIN tirdzniecības apjoms ir $ 829.34K USD.
Vai XPIN šogad kāps augstāk?
XPIN cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati XPIN cenas prognozi dziļākai analīzei.
XPIN Network (XPIN) svarīgi nozares atjauninājumi

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

