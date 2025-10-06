Reāllaika XOCIETY cena šodien ir 0.003056 USD. Seko līdzi reāllaika XO uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati XO cenas tendenci MEXC.Reāllaika XOCIETY cena šodien ir 0.003056 USD. Seko līdzi reāllaika XO uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati XO cenas tendenci MEXC.

XOCIETY logotips

XOCIETY kurss(XO)

1 XO uz USD reāllaika cena:

$0.003056
$0.003056$0.003056
+0.16%1D
USD
XOCIETY (XO) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-10-06 00:26:55 (UTC+8)

XOCIETY (XO) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.002992
$ 0.002992$ 0.002992
24h zemākā
$ 0.003217
$ 0.003217$ 0.003217
24h augstākā

$ 0.002992
$ 0.002992$ 0.002992

$ 0.003217
$ 0.003217$ 0.003217

--
----

--
----

+0.26%

+0.16%

+5.23%

+5.23%

XOCIETY (XO) reāllaika cena ir $ 0.003056. Pēdējo 24 stundu laikā XO tika tirgots robežās no zemākās $ 0.002992 līdz augstākajai $ 0.003217, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. XO visu laiku augstākā cena ir --, savukārt zemākā - --.

Īstermiņa veiktspējas ziņā XO ir mainījies par +0.26% pēdējā stundā, par +0.16% pēdējo 24 stundu laikā un par +5.23% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

XOCIETY (XO) tirgus informācija

--
----

$ 90.18K
$ 90.18K$ 90.18K

$ 15.28M
$ 15.28M$ 15.28M

--
----

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

SUI

Pašreizējais XOCIETY tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 90.18K. XO apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu 5000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 15.28M.

XOCIETY (XO) cenas vēsture USD

Seko XOCIETY cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ +0.00000488+0.16%
30 dienas$ -0.002833-48.11%
60 dienas$ -0.003432-52.90%
90 dienas$ -0.004264-58.26%
XOCIETY Cenas izmaiņas šodien

Šodien XO cena mainījās par $ +0.00000488 (+0.16%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

XOCIETY 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.002833 (-48.11%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

XOCIETY 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, XO piedzīvoja izmaiņas $ -0.003432 (-52.90%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

XOCIETY 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.004264 (-58.26%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu XOCIETY (XO) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati XOCIETY cenas vēstures lapu.

Kas ir XOCIETY (XO)?

XOCIETY is a POP shooter infused with RPG progression set in a deep cyberpunk world, backed by investors such as HASHED, Neoclassic, Spartan, KRAFTON, and Sui. Notably, as the flagship gaming project on Sui, Xociety is the first pre-loaded game on the Sui Play device.

XOCIETY ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu XOCIETY ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt XO steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par XOCIETY mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu XOCIETY pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

XOCIETY cenas prognoze (USD)

Kāda būs XOCIETY (XO) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu XOCIETY (XO) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa XOCIETY prognozes.

Apskati XOCIETY cenas prognozi!

XOCIETY (XO) tokenomika

XOCIETY (XO) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par XO tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties XOCIETY (XO)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties XOCIETY? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties XOCIETY MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

XO uz vietējām valūtām

XOCIETY resurss

Dziļākai izpratnei par XOCIETY, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā XOCIETY vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par XOCIETY

Kāda ir XOCIETY (XO) vērtība šodien?
Reāllaika XO cena USD ir 0.003056 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā XO uz USD cena?
Pašreizējā XO uz USD cena ir $ 0.003056. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir XOCIETY tirgus maksimums?
XO tirgus maksimums ir -- USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir XO apjoms apgrozībā?
XO apjoms apgrozībā ir -- USD.
Kāda bija XO vēsturiski augstākā cena?
XO sasniedza vēsturiski augstāko cenu -- USD apmērā.
Kāda bija XO vēsturiski zemākā cena?
XO sasniedza vēsturiski zemāko cenu -- USD.
Kāds ir XO tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu XO tirdzniecības apjoms ir $ 90.18K USD.
Vai XO šogad kāps augstāk?
XO cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati XO cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-10-06 00:26:55 (UTC+8)

