Reāllaika Codatta cena šodien ir 0.004365 USD. Seko līdzi reāllaika XNY uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati XNY cenas tendenci MEXC.

Codatta logotips

Codatta kurss(XNY)

1 XNY uz USD reāllaika cena:

$0.004365
$0.004365
-6.12%1D
USD
Codatta (XNY) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:21:48 (UTC+8)

Codatta (XNY) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.004143
$ 0.004143
24h zemākā
$ 0.004796
$ 0.004796
24h augstākā

$ 0.004143
$ 0.004143

$ 0.004796
$ 0.004796

$ 0.028917157801932714
$ 0.028917157801932714

$ 0.002007819087959233
$ 0.002007819087959233

+3.24%

-6.12%

-38.36%

-38.36%

Codatta (XNY) reāllaika cena ir $ 0.004365. Pēdējo 24 stundu laikā XNY tika tirgots robežās no zemākās $ 0.004143 līdz augstākajai $ 0.004796, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. XNY visu laiku augstākā cena ir $ 0.028917157801932714, savukārt zemākā - $ 0.002007819087959233.

Īstermiņa veiktspējas ziņā XNY ir mainījies par +3.24% pēdējā stundā, par -6.12% pēdējo 24 stundu laikā un par -38.36% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Codatta (XNY) tirgus informācija

No.1051

$ 10.91M
$ 10.91M

$ 89.28K
$ 89.28K

$ 43.65M
$ 43.65M

2.50B
2.50B

10,000,000,000
10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000

25.00%

BSC

Pašreizējais Codatta tirgus maksimums ir $ 10.91M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 89.28K. XNY apjoms apgrozībā ir 2.50B ar kopējo apjomu 10000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 43.65M.

Codatta (XNY) cenas vēsture USD

Seko Codatta cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.00028455-6.12%
30 dienas$ -0.003743-46.17%
60 dienas$ -0.003028-40.96%
90 dienas$ +0.000861+24.57%
Codatta Cenas izmaiņas šodien

Šodien XNY cena mainījās par $ -0.00028455 (-6.12%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Codatta 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.003743 (-46.17%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Codatta 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, XNY piedzīvoja izmaiņas $ -0.003028 (-40.96%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Codatta 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +0.000861 (+24.57%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Codatta (XNY) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Codatta cenas vēstures lapu.

Kas ir Codatta (XNY)?

Codatta serves as a decentralized data infrastructure platform that transforms raw data into tokenized assets, enabling AI developers to access and utilize high-quality datasets. Powered by the XnY Network, Codatta facilitates the assetification of data, allowing contributors to earn royalties based on the usage of their data assets.

Codatta ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Codatta ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt XNY steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Codatta mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Codatta pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Codatta cenas prognoze (USD)

Kāda būs Codatta (XNY) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Codatta (XNY) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Codatta prognozes.

Apskati Codatta cenas prognozi!

Codatta (XNY) tokenomika

Codatta (XNY) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par XNY tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Codatta (XNY)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Codatta? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Codatta MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

XNY uz vietējām valūtām

1 Codatta(XNY) uz VND
114.864975
1 Codatta(XNY) uz AUD
A$0.0067221
1 Codatta(XNY) uz GBP
0.0033174
1 Codatta(XNY) uz EUR
0.00379755
1 Codatta(XNY) uz USD
$0.004365
1 Codatta(XNY) uz MYR
RM0.01828935
1 Codatta(XNY) uz TRY
0.1836792
1 Codatta(XNY) uz JPY
¥0.667845
1 Codatta(XNY) uz ARS
ARS$6.3629478
1 Codatta(XNY) uz RUB
0.35352135
1 Codatta(XNY) uz INR
0.38730645
1 Codatta(XNY) uz IDR
Rp72.7499709
1 Codatta(XNY) uz PHP
0.25600725
1 Codatta(XNY) uz EGP
￡E.0.2064645
1 Codatta(XNY) uz BRL
R$0.02352735
1 Codatta(XNY) uz CAD
C$0.00615465
1 Codatta(XNY) uz BDT
0.5320935
1 Codatta(XNY) uz NGN
6.298695
1 Codatta(XNY) uz COP
$16.853265
1 Codatta(XNY) uz ZAR
R.0.07651845
1 Codatta(XNY) uz UAH
0.1836792
1 Codatta(XNY) uz TZS
T.Sh.10.75121325
1 Codatta(XNY) uz VES
Bs0.973395
1 Codatta(XNY) uz CLP
$4.12929
1 Codatta(XNY) uz PKR
Rs1.2340728
1 Codatta(XNY) uz KZT
2.2876965
1 Codatta(XNY) uz THB
฿0.14216805
1 Codatta(XNY) uz TWD
NT$0.13500945
1 Codatta(XNY) uz AED
د.إ0.01601955
1 Codatta(XNY) uz CHF
Fr0.00353565
1 Codatta(XNY) uz HKD
HK$0.03391605
1 Codatta(XNY) uz AMD
֏1.66983075
1 Codatta(XNY) uz MAD
.د.م0.04063815
1 Codatta(XNY) uz MXN
$0.08158185
1 Codatta(XNY) uz SAR
ريال0.01636875
1 Codatta(XNY) uz ETB
Br0.6661863
1 Codatta(XNY) uz KES
KSh0.56391435
1 Codatta(XNY) uz JOD
د.أ0.003094785
1 Codatta(XNY) uz PLN
0.01619415
1 Codatta(XNY) uz RON
лв0.01933695
1 Codatta(XNY) uz SEK
kr0.0418167
1 Codatta(XNY) uz BGN
лв0.0074205
1 Codatta(XNY) uz HUF
Ft1.4761557
1 Codatta(XNY) uz CZK
0.09275625
1 Codatta(XNY) uz KWD
د.ك0.001340055
1 Codatta(XNY) uz ILS
0.0142299
1 Codatta(XNY) uz BOB
Bs0.03016215
1 Codatta(XNY) uz AZN
0.0074205
1 Codatta(XNY) uz TJS
SM0.0402453
1 Codatta(XNY) uz GEL
0.0118728
1 Codatta(XNY) uz AOA
Kz4.00091535
1 Codatta(XNY) uz BHD
.د.ب0.00164124
1 Codatta(XNY) uz BMD
$0.004365
1 Codatta(XNY) uz DKK
kr0.0283725
1 Codatta(XNY) uz HNL
L0.1149741
1 Codatta(XNY) uz MUR
0.2003535
1 Codatta(XNY) uz NAD
$0.07555815
1 Codatta(XNY) uz NOK
kr0.0446103
1 Codatta(XNY) uz NZD
$0.0076824
1 Codatta(XNY) uz PAB
B/.0.004365
1 Codatta(XNY) uz PGK
K0.01837665
1 Codatta(XNY) uz QAR
ر.ق0.0158886
1 Codatta(XNY) uz RSD
дин.0.44562285
1 Codatta(XNY) uz UZS
soʻm52.59034935
1 Codatta(XNY) uz ALL
L0.36714015
1 Codatta(XNY) uz ANG
ƒ0.00781335
1 Codatta(XNY) uz AWG
ƒ0.00781335
1 Codatta(XNY) uz BBD
$0.00873
1 Codatta(XNY) uz BAM
KM0.0074205
1 Codatta(XNY) uz BIF
Fr12.872385
1 Codatta(XNY) uz BND
$0.0056745
1 Codatta(XNY) uz BSD
$0.004365
1 Codatta(XNY) uz JMD
$0.70071345
1 Codatta(XNY) uz KHR
17.5301019
1 Codatta(XNY) uz KMF
Fr1.85949
1 Codatta(XNY) uz LAK
94.89130245
1 Codatta(XNY) uz LKR
රු1.3303647
1 Codatta(XNY) uz MDL
L0.0739431
1 Codatta(XNY) uz MGA
Ar19.5739695
1 Codatta(XNY) uz MOP
P0.03492
1 Codatta(XNY) uz MVR
0.067221
1 Codatta(XNY) uz MWK
MK7.57812015
1 Codatta(XNY) uz MZN
MT0.27914175
1 Codatta(XNY) uz NPR
रु0.6192189
1 Codatta(XNY) uz PYG
30.95658
1 Codatta(XNY) uz RWF
Fr6.324885
1 Codatta(XNY) uz SBD
$0.03592395
1 Codatta(XNY) uz SCR
0.06185205
1 Codatta(XNY) uz SRD
$0.1680525
1 Codatta(XNY) uz SVC
$0.03819375
1 Codatta(XNY) uz SZL
L0.07555815
1 Codatta(XNY) uz TMT
m0.01532115
1 Codatta(XNY) uz TND
د.ت0.012802545
1 Codatta(XNY) uz TTD
$0.0295947
1 Codatta(XNY) uz UGX
Sh15.20766
1 Codatta(XNY) uz XAF
Fr2.492415
1 Codatta(XNY) uz XCD
$0.0117855
1 Codatta(XNY) uz XOF
Fr2.492415
1 Codatta(XNY) uz XPF
Fr0.449595
1 Codatta(XNY) uz BWP
P0.0589275
1 Codatta(XNY) uz BZD
$0.00877365
1 Codatta(XNY) uz CVE
$0.42065505
1 Codatta(XNY) uz DJF
Fr0.772605
1 Codatta(XNY) uz DOP
$0.28001475
1 Codatta(XNY) uz DZD
د.ج0.57011265
1 Codatta(XNY) uz FJD
$0.0099522
1 Codatta(XNY) uz GNF
Fr37.953675
1 Codatta(XNY) uz GTQ
Q0.0334359
1 Codatta(XNY) uz GYD
$0.913158
1 Codatta(XNY) uz ISK
kr0.554355

Codatta resurss

Dziļākai izpratnei par Codatta, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā Codatta vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Codatta

Kāda ir Codatta (XNY) vērtība šodien?
Reāllaika XNY cena USD ir 0.004365 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā XNY uz USD cena?
Pašreizējā XNY uz USD cena ir $ 0.004365. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Codatta tirgus maksimums?
XNY tirgus maksimums ir $ 10.91M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir XNY apjoms apgrozībā?
XNY apjoms apgrozībā ir 2.50B USD.
Kāda bija XNY vēsturiski augstākā cena?
XNY sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.028917157801932714 USD apmērā.
Kāda bija XNY vēsturiski zemākā cena?
XNY sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.002007819087959233 USD.
Kāds ir XNY tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu XNY tirdzniecības apjoms ir $ 89.28K USD.
Vai XNY šogad kāps augstāk?
XNY cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati XNY cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:21:48 (UTC+8)

Codatta (XNY) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Kāpēc tik daudz cilvēku joprojām zaudē naudu bullī?

October 6, 2025

Bitcoin Otrā Slāņa Tīklu Pieaugums: Tehnoloģijas Izpratne, Kas Pārvērš Bitcoin Nākotni 2025. Gadā

October 6, 2025

Altkoīni 2025. gadā: Kad TOTAL3 sasniedz jaunas virsotnes, bet jūsu portfelis nevirzās

October 5, 2025
Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

XNY uz USD kalkulators

Summa

XNY
XNY
USD
USD

1 XNY = 0.004365 USD

Tirgot XNY

XNY/USDT
$0.004365
$0.004365
-6.31%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

$100,019.07

$3,175.67

$150.70

$1.0005

$2.1213

$100,019.07

$3,175.67

$150.70

$2.1213

$0.15708

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.34693

$3.2120

$0.0000000000000000000000000347

$0.000000000175

$0.0000743

