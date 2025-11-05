BiržaDEX+
Reāllaika XL1 cena šodien ir 0.000732 USD. Seko līdzi reāllaika XL1 uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati XL1 cenas tendenci MEXC.

XL1 kurss(XL1)

1 XL1 uz USD reāllaika cena:

$0.000732
$0.000732$0.000732
-6.20%1D
USD
XL1 (XL1) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:21:25 (UTC+8)

XL1 (XL1) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.000701
$ 0.000701$ 0.000701
24h zemākā
$ 0.001152
$ 0.001152$ 0.001152
24h augstākā

$ 0.000701
$ 0.000701$ 0.000701

$ 0.001152
$ 0.001152$ 0.001152

$ 0.003549262214266047
$ 0.003549262214266047$ 0.003549262214266047

$ 0.000752957257810761
$ 0.000752957257810761$ 0.000752957257810761

+4.42%

-6.20%

-19.26%

-19.26%

XL1 (XL1) reāllaika cena ir $ 0.000732. Pēdējo 24 stundu laikā XL1 tika tirgots robežās no zemākās $ 0.000701 līdz augstākajai $ 0.001152, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. XL1 visu laiku augstākā cena ir $ 0.003549262214266047, savukārt zemākā - $ 0.000752957257810761.

Īstermiņa veiktspējas ziņā XL1 ir mainījies par +4.42% pēdējā stundā, par -6.20% pēdējo 24 stundu laikā un par -19.26% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

XL1 (XL1) tirgus informācija

No.1442

$ 4.20M
$ 4.20M$ 4.20M

$ 19.59K
$ 19.59K$ 19.59K

$ 27.82M
$ 27.82M$ 27.82M

5.74B
5.74B 5.74B

--
----

38,000,000,000
38,000,000,000 38,000,000,000

ETH

Pašreizējais XL1 tirgus maksimums ir $ 4.20M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 19.59K. XL1 apjoms apgrozībā ir 5.74B ar kopējo apjomu 38000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 27.82M.

XL1 (XL1) cenas vēsture USD

Seko XL1 cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.000048384-6.20%
30 dienas$ -0.0002848-28.01%
60 dienas$ +0.000232+46.40%
90 dienas$ +0.000232+46.40%
XL1 Cenas izmaiņas šodien

Šodien XL1 cena mainījās par $ -0.000048384 (-6.20%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

XL1 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.0002848 (-28.01%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

XL1 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, XL1 piedzīvoja izmaiņas $ +0.000232 (+46.40%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

XL1 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +0.000232 (+46.40%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu XL1 (XL1) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati XL1 cenas vēstures lapu.

Kas ir XL1 (XL1)?

XYO initially built a data company focused on Proof of Location, providing certainty of location for connected devices. Over time, XYO evolved into a full-fledged data company that collects and verifies both real-world and virtual data, connecting it to Web2 and Web3 applications. XYO expanded its ecosystem by launching the XYO Layer One blockchain, purpose-built to support the intensive data demands of DePIN, RWA, AI, and similar data-driven industries. The XYO Layer One blockchain offers a purpose-built solution for data-heavy industries like AI and DePIN, featuring unique architecture that supports simultaneous operation of blockchains with a unified, shared ledger. It enables seamless data handling while maintaining precision and scalability, ensuring it meets the demands of diverse applications.

XL1 ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu XL1 ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt XL1 steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par XL1 mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu XL1 pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

XL1 cenas prognoze (USD)

Kāda būs XL1 (XL1) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu XL1 (XL1) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa XL1 prognozes.

Apskati XL1 cenas prognozi!

XL1 (XL1) tokenomika

XL1 (XL1) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par XL1 tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties XL1 (XL1)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties XL1? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties XL1 MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

XL1 uz vietējām valūtām

XL1 resurss

Dziļākai izpratnei par XL1, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā XL1 vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par XL1

Kāda ir XL1 (XL1) vērtība šodien?
Reāllaika XL1 cena USD ir 0.000732 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā XL1 uz USD cena?
Pašreizējā XL1 uz USD cena ir $ 0.000732. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir XL1 tirgus maksimums?
XL1 tirgus maksimums ir $ 4.20M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir XL1 apjoms apgrozībā?
XL1 apjoms apgrozībā ir 5.74B USD.
Kāda bija XL1 vēsturiski augstākā cena?
XL1 sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.003549262214266047 USD apmērā.
Kāda bija XL1 vēsturiski zemākā cena?
XL1 sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.000752957257810761 USD.
Kāds ir XL1 tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu XL1 tirdzniecības apjoms ir $ 19.59K USD.
Vai XL1 šogad kāps augstāk?
XL1 cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati XL1 cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:21:25 (UTC+8)

XL1 (XL1) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

