Xi Token (XI) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Xi Token (XI), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Xi Token (XI) informācija

The XI Protocol implements a Decentralized Supercomputer through Cascade Computing for Eventually Correct Metaoracles. By implementing sequential anti-sybil and computing phases with XI staking and oracle commit-reveal schema, the architecture outsources multi-agent distributed consensus.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.xiprotocol.io/
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0x295B42684F90c77DA7ea46336001010F2791Ec8c

Xi Token (XI) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Xi Token (XI) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 0.00
$ 0.00
Kopējais apjoms:
$ 1.00B
$ 1.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 0.00
$ 0.00
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 1.45M
$ 1.45M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.3299
$ 0.3299
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.000767804071288825
$ 0.000767804071288825
Pašreizējā cena:
$ 0.001449
$ 0.001449

Xi Token (XI) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Xi Token (XI) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais XI tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu XI tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti XI tokenomiku, uzzini XI tokena reāllaika cenu!

