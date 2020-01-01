Electra Protocol (XEP) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Electra Protocol (XEP), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Electra Protocol (XEP) informācija

XEP is the core of a powerful, community-driven ecosystem, designed for growth and innovation. The Electra Protocol blockchain (Layer 1) provides the foundation for seamless, secure trading, while OmniXEP’s fast Layer 2 technology, unbreakable smart contracts, and ultra-low fees make it easy to build and trade. With ElectraDEX integrated, creating and exchanging tokens is simple. Whether you’re a developer or creator, you’re welcome to build on XEP and be part of this decentralized future

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://electraprotocol.com
Tehniskais dokuments:
https://www.electraprotocol.com/whitepaper/
Bloku pārlūks:
https://solscan.io/token/2HmJ717Smn26MRn4PzmbGf29Z5d2nU6Jqre7HyELNsX3

Electra Protocol (XEP) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Electra Protocol (XEP) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 3.54M
$ 3.54M
Kopējais apjoms:
$ 18.27B
$ 18.27B
Apjoms apgrozībā:
$ 18.27B
$ 18.27B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 5.82M
$ 5.82M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.0048
$ 0.0048
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.000164469871839282
$ 0.000164469871839282
Pašreizējā cena:
$ 0.000194
$ 0.000194

Electra Protocol (XEP) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Electra Protocol (XEP) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais XEP tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu XEP tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti XEP tokenomiku, uzzini XEP tokena reāllaika cenu!

Atruna

