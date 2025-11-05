BiržaDEX+
Reāllaika X Empire cena šodien ir 0.00002982 USD. Seko līdzi reāllaika XEMPIRE uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati XEMPIRE cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par XEMPIRE

XEMPIRE Cenas informācija

Kas ir XEMPIRE

XEMPIRE Tehniskais dokuments

XEMPIRE Oficiālā tīmekļa vietne

XEMPIRE Tokenomika

XEMPIRE Cenas prognoze

XEMPIRE Vēsture

XEMPIRE iegādes rokasgrāmata

XEMPIRE uz bezseguma valūtu konvertētājs

XEMPIRE Tūlītējie darījumi

XEMPIRE USDT-M Futures

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

X Empire logotips

X Empire kurss(XEMPIRE)

1 XEMPIRE uz USD reāllaika cena:

$0.00002982
$0.00002982$0.00002982
-1.51%1D
USD
X Empire (XEMPIRE) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:21:18 (UTC+8)

X Empire (XEMPIRE) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00002785
$ 0.00002785$ 0.00002785
24h zemākā
$ 0.00003083
$ 0.00003083$ 0.00003083
24h augstākā

$ 0.00002785
$ 0.00002785$ 0.00002785

$ 0.00003083
$ 0.00003083$ 0.00003083

$ 0.000579987908814942
$ 0.000579987908814942$ 0.000579987908814942

$ 0.000026116313720794
$ 0.000026116313720794$ 0.000026116313720794

+3.54%

-1.51%

-6.08%

-6.08%

X Empire (XEMPIRE) reāllaika cena ir $ 0.00002982. Pēdējo 24 stundu laikā XEMPIRE tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00002785 līdz augstākajai $ 0.00003083, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. XEMPIRE visu laiku augstākā cena ir $ 0.000579987908814942, savukārt zemākā - $ 0.000026116313720794.

Īstermiņa veiktspējas ziņā XEMPIRE ir mainījies par +3.54% pēdējā stundā, par -1.51% pēdējo 24 stundu laikā un par -6.08% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

X Empire (XEMPIRE) tirgus informācija

No.781

$ 20.58M
$ 20.58M$ 20.58M

$ 62.31K
$ 62.31K$ 62.31K

$ 20.58M
$ 20.58M$ 20.58M

690.00B
690.00B 690.00B

690,000,000,000
690,000,000,000 690,000,000,000

690,000,000,000
690,000,000,000 690,000,000,000

100.00%

TONCOIN

Pašreizējais X Empire tirgus maksimums ir $ 20.58M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 62.31K. XEMPIRE apjoms apgrozībā ir 690.00B ar kopējo apjomu 690000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 20.58M.

X Empire (XEMPIRE) cenas vēsture USD

Seko X Empire cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.0000004572-1.51%
30 dienas$ -0.0000121-28.87%
60 dienas$ -0.00001851-38.30%
90 dienas$ -0.00002205-42.52%
X Empire Cenas izmaiņas šodien

Šodien XEMPIRE cena mainījās par $ -0.0000004572 (-1.51%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

X Empire 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.0000121 (-28.87%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

X Empire 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, XEMPIRE piedzīvoja izmaiņas $ -0.00001851 (-38.30%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

X Empire 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.00002205 (-42.52%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu X Empire (XEMPIRE) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati X Empire cenas vēstures lapu.

Kas ir X Empire (XEMPIRE)?

$X is a token based on the TON blockchain, designed to power the X Empire. X Empire combines AI, NFTs, and Web-3 technologies

X Empire ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu X Empire ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt XEMPIRE steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par X Empire mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu X Empire pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

X Empire cenas prognoze (USD)

Kāda būs X Empire (XEMPIRE) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu X Empire (XEMPIRE) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa X Empire prognozes.

Apskati X Empire cenas prognozi!

X Empire (XEMPIRE) tokenomika

X Empire (XEMPIRE) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par XEMPIRE tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties X Empire (XEMPIRE)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties X Empire? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties X Empire MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

XEMPIRE uz vietējām valūtām

1 X Empire(XEMPIRE) uz VND
0.7847133
1 X Empire(XEMPIRE) uz AUD
A$0.0000459228
1 X Empire(XEMPIRE) uz GBP
0.0000226632
1 X Empire(XEMPIRE) uz EUR
0.0000259434
1 X Empire(XEMPIRE) uz USD
$0.00002982
1 X Empire(XEMPIRE) uz MYR
RM0.0001249458
1 X Empire(XEMPIRE) uz TRY
0.0012548256
1 X Empire(XEMPIRE) uz JPY
¥0.00456246
1 X Empire(XEMPIRE) uz ARS
ARS$0.0434692104
1 X Empire(XEMPIRE) uz RUB
0.0024151218
1 X Empire(XEMPIRE) uz INR
0.0026459286
1 X Empire(XEMPIRE) uz IDR
Rp0.4969998012
1 X Empire(XEMPIRE) uz PHP
0.001748943
1 X Empire(XEMPIRE) uz EGP
￡E.0.001410486
1 X Empire(XEMPIRE) uz BRL
R$0.0001607298
1 X Empire(XEMPIRE) uz CAD
C$0.0000420462
1 X Empire(XEMPIRE) uz BDT
0.003635058
1 X Empire(XEMPIRE) uz NGN
0.04303026
1 X Empire(XEMPIRE) uz COP
$0.11513502
1 X Empire(XEMPIRE) uz ZAR
R.0.0005227446
1 X Empire(XEMPIRE) uz UAH
0.0012548256
1 X Empire(XEMPIRE) uz TZS
T.Sh.0.073448151
1 X Empire(XEMPIRE) uz VES
Bs0.00664986
1 X Empire(XEMPIRE) uz CLP
$0.02820972
1 X Empire(XEMPIRE) uz PKR
Rs0.0084307104
1 X Empire(XEMPIRE) uz KZT
0.015628662
1 X Empire(XEMPIRE) uz THB
฿0.0009712374
1 X Empire(XEMPIRE) uz TWD
NT$0.0009223326
1 X Empire(XEMPIRE) uz AED
د.إ0.0001094394
1 X Empire(XEMPIRE) uz CHF
Fr0.0000241542
1 X Empire(XEMPIRE) uz HKD
HK$0.0002317014
1 X Empire(XEMPIRE) uz AMD
֏0.011407641
1 X Empire(XEMPIRE) uz MAD
.د.م0.0002776242
1 X Empire(XEMPIRE) uz MXN
$0.0005573358
1 X Empire(XEMPIRE) uz SAR
ريال0.000111825
1 X Empire(XEMPIRE) uz ETB
Br0.0045511284
1 X Empire(XEMPIRE) uz KES
KSh0.0038524458
1 X Empire(XEMPIRE) uz JOD
د.أ0.00002114238
1 X Empire(XEMPIRE) uz PLN
0.0001106322
1 X Empire(XEMPIRE) uz RON
лв0.0001321026
1 X Empire(XEMPIRE) uz SEK
kr0.0002856756
1 X Empire(XEMPIRE) uz BGN
лв0.000050694
1 X Empire(XEMPIRE) uz HUF
Ft0.0100845276
1 X Empire(XEMPIRE) uz CZK
0.000633675
1 X Empire(XEMPIRE) uz KWD
د.ك0.00000915474
1 X Empire(XEMPIRE) uz ILS
0.0000972132
1 X Empire(XEMPIRE) uz BOB
Bs0.0002060562
1 X Empire(XEMPIRE) uz AZN
0.000050694
1 X Empire(XEMPIRE) uz TJS
SM0.0002749404
1 X Empire(XEMPIRE) uz GEL
0.0000811104
1 X Empire(XEMPIRE) uz AOA
Kz0.0273327138
1 X Empire(XEMPIRE) uz BHD
.د.ب0.00001121232
1 X Empire(XEMPIRE) uz BMD
$0.00002982
1 X Empire(XEMPIRE) uz DKK
kr0.00019383
1 X Empire(XEMPIRE) uz HNL
L0.0007854588
1 X Empire(XEMPIRE) uz MUR
0.001368738
1 X Empire(XEMPIRE) uz NAD
$0.0005161842
1 X Empire(XEMPIRE) uz NOK
kr0.0003047604
1 X Empire(XEMPIRE) uz NZD
$0.0000524832
1 X Empire(XEMPIRE) uz PAB
B/.0.00002982
1 X Empire(XEMPIRE) uz PGK
K0.0001255422
1 X Empire(XEMPIRE) uz QAR
ر.ق0.0001085448
1 X Empire(XEMPIRE) uz RSD
дин.0.0030443238
1 X Empire(XEMPIRE) uz UZS
soʻm0.3592770258
1 X Empire(XEMPIRE) uz ALL
L0.0025081602
1 X Empire(XEMPIRE) uz ANG
ƒ0.0000533778
1 X Empire(XEMPIRE) uz AWG
ƒ0.0000533778
1 X Empire(XEMPIRE) uz BBD
$0.00005964
1 X Empire(XEMPIRE) uz BAM
KM0.000050694
1 X Empire(XEMPIRE) uz BIF
Fr0.08793918
1 X Empire(XEMPIRE) uz BND
$0.000038766
1 X Empire(XEMPIRE) uz BSD
$0.00002982
1 X Empire(XEMPIRE) uz JMD
$0.0047870046
1 X Empire(XEMPIRE) uz KHR
0.1197589092
1 X Empire(XEMPIRE) uz KMF
Fr0.01270332
1 X Empire(XEMPIRE) uz LAK
0.6482608566
1 X Empire(XEMPIRE) uz LKR
රු0.0090885396
1 X Empire(XEMPIRE) uz MDL
L0.0005051508
1 X Empire(XEMPIRE) uz MGA
Ar0.133721826
1 X Empire(XEMPIRE) uz MOP
P0.00023856
1 X Empire(XEMPIRE) uz MVR
0.000459228
1 X Empire(XEMPIRE) uz MWK
MK0.0517708002
1 X Empire(XEMPIRE) uz MZN
MT0.001906989
1 X Empire(XEMPIRE) uz NPR
रु0.0042302652
1 X Empire(XEMPIRE) uz PYG
0.21148344
1 X Empire(XEMPIRE) uz RWF
Fr0.04320918
1 X Empire(XEMPIRE) uz SBD
$0.0002454186
1 X Empire(XEMPIRE) uz SCR
0.0004225494
1 X Empire(XEMPIRE) uz SRD
$0.00114807
1 X Empire(XEMPIRE) uz SVC
$0.000260925
1 X Empire(XEMPIRE) uz SZL
L0.0005161842
1 X Empire(XEMPIRE) uz TMT
m0.0001046682
1 X Empire(XEMPIRE) uz TND
د.ت0.00008746206
1 X Empire(XEMPIRE) uz TTD
$0.0002021796
1 X Empire(XEMPIRE) uz UGX
Sh0.10389288
1 X Empire(XEMPIRE) uz XAF
Fr0.01702722
1 X Empire(XEMPIRE) uz XCD
$0.000080514
1 X Empire(XEMPIRE) uz XOF
Fr0.01702722
1 X Empire(XEMPIRE) uz XPF
Fr0.00307146
1 X Empire(XEMPIRE) uz BWP
P0.00040257
1 X Empire(XEMPIRE) uz BZD
$0.0000599382
1 X Empire(XEMPIRE) uz CVE
$0.0028737534
1 X Empire(XEMPIRE) uz DJF
Fr0.00527814
1 X Empire(XEMPIRE) uz DOP
$0.001912953
1 X Empire(XEMPIRE) uz DZD
د.ج0.0038947902
1 X Empire(XEMPIRE) uz FJD
$0.0000679896
1 X Empire(XEMPIRE) uz GNF
Fr0.2592849
1 X Empire(XEMPIRE) uz GTQ
Q0.0002284212
1 X Empire(XEMPIRE) uz GYD
$0.006238344
1 X Empire(XEMPIRE) uz ISK
kr0.00378714

X Empire resurss

Dziļākai izpratnei par X Empire, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā X Empire vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par X Empire

Kāda ir X Empire (XEMPIRE) vērtība šodien?
Reāllaika XEMPIRE cena USD ir 0.00002982 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā XEMPIRE uz USD cena?
Pašreizējā XEMPIRE uz USD cena ir $ 0.00002982. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir X Empire tirgus maksimums?
XEMPIRE tirgus maksimums ir $ 20.58M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir XEMPIRE apjoms apgrozībā?
XEMPIRE apjoms apgrozībā ir 690.00B USD.
Kāda bija XEMPIRE vēsturiski augstākā cena?
XEMPIRE sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.000579987908814942 USD apmērā.
Kāda bija XEMPIRE vēsturiski zemākā cena?
XEMPIRE sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.000026116313720794 USD.
Kāds ir XEMPIRE tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu XEMPIRE tirdzniecības apjoms ir $ 62.31K USD.
Vai XEMPIRE šogad kāps augstāk?
XEMPIRE cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati XEMPIRE cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:21:18 (UTC+8)

X Empire (XEMPIRE) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

XEMPIRE uz USD kalkulators

Summa

XEMPIRE
XEMPIRE
USD
USD

1 XEMPIRE = 0.00002982 USD

Tirgot XEMPIRE

XEMPIRE/USDT
$0.00002982
$0.00002982$0.00002982
-1.48%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

